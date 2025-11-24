أزمة في الأهلي بعد أشعة محمد الشناوي.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير، غياب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، عن السفر مع بعثة الأهلي للمغرب للإصابة، وذلك استعدادا لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا .

وقال شوبير عبر تصريحات برنامجه الإذاعي: "محمد الشناوي بعد ما عمل الأشعة خلاص مش موجود ومش هيسافر مع الأهلي للمغرب، طب هتقولّي ما أنت عندك شوبير وسيحة وحمزة علاء؟ لا، مش كفاية، لأن حمزة مش مقيد".

وأضاف: "حمزة علاء رجع وبيتمرّن مع الفريق، لكن رسميًا هيتم قيده في يناير، بينما حازم جمال الناشئ هو اللي مقيد، وأعتقد إن الأهلي لازم يسافر بـ3 حراس".

وختم :"خلّينا نفتكر الموقف الأصعب بكتير في نهائي أفريقيا قدّام الوداد لما اتصاب الشناوي وعلي لطفي، وفاجئنا كولر كلنا وأشرك الحارس التالت مصطفى شوبير".