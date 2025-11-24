محليا.. 4 مباريات نارية في انتظار الأهلي خلال ديسمبر

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب 4 مباريات نارية ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المحترفة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب على نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أحرز رباعية النادي الأهلي تريزيجيه هدفين ومحمد شريف وإمام عاشور لكل منهما هدف في شباك فريق شبيبة القبائل الجزائري.

وجاءت مباريات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب خلال شهر ديسمبر المقبل علي النحو التالي:

كأس الرابطة الجولة الأولى

الأهلي vs انبى 11 ديسمبر بالقاهرة

كأس الرابطة الجولة الثانية

الأهلي vs سيراميكا كليوباترا 19 ديسمبر بالقاهرة

كأس الرابطة الجولة الثالثة

الأهلي vs غزل المحلة 23 ديسمبر بالمحلة

كأس الرابطة الجولة الرابعة

الأهلي vs المقاولون العرب 30 ديسمبر بالقاهرة

ويحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضيفا يوم الجمعة المقبل على نظيره فريق الجيش الملكي المغربي فى ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ترتيب المجموعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط فيما حل فريق يانج افريكانز الجنوب افريقي في المركز الثاني عقب فوزه على الجيش الملكي المغربي.

فيما حل فريق الجيش الملكي المغربي في المركز الثالث من غير نقاط بينما تذيل فريق شبيبة القبائل الجزائري ترتيب المجموعة بدون نقاط.