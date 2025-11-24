الشناوي يغيب عن مباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا.. لهذا السبب

أكد الإعلامي أحمد شوبير، غياب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، عن مباراة فريقه القادمة أمام الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح شوبير، أن الشناوي خضع لأشعة أمس، وتبين حاجته إلى برنامج علاجي في الأيام المقبلة، مما يمنعه من السفر مع الفريق ومشاركته في اللقاء.

وغادر الشناوي، مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من البطولة بعد شكواه من إصابة في العضلة الضامة، واستكمل اللقاء بصعوبة، قبل أن ينتهي بفوز الأهلي 4-1.

الأهلي يصرف مكافآت مضاعفة للاعبين

في سياق التحفيز، قامت إدارة الأهلي بمضاعفة مكافآت اللاعبين بعد تعديل نظام البطولة، لتصل إلى 150 ألف جنيه لكل لاعب.

ويأتي ذلك ضمن خطة الإدارة لتحفيز الفريق على تقديم أفضل أداء وتحقيق الانتصارات في البطولات المحلية والقارية، بما يسهم في إسعاد الجماهير.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

يستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي يوم الجمعة 28 نوفمبر الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل 4-1، بينما خسر الجيش الملكي من يانج أفريكانز التنزاني بهدف نظيف.