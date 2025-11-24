أحمد الطيب يعلق على تفاعل جماهير الأهلي لفقدان نجم الزمالك محمد صبري

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب علي حزن جماهير القلعة الحمراء علي فراق نجم الزمالك محمد صبري.

حزن القلعة الحمراء علي محمد صبري

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"براڤوا للتفاعل الجميل للأهلاوية بمشاركة الزملكاوية حُزن الفراق الصادم و الصعب للنجم (محمد صبرى ) — و شكراً للزمالك كونه مصدَر و مصدّر للفرحة للأهلاوية بتواجد ابناؤه إمام عاشور و زيزو و بن شرقى و ياسر ابراهيم و مساهمتهم فى تحقيق الفرحة المُفتَقدة للأهلاوية من حلاوة الاداء و المتعة الى جانب تحقيق البطولات — و بيراميدز بيبص من خرم الباب بل فتح الباب و اصبح شريك عظيم و كبير لتطّور الكرة فى مصر جمهور الزمالك أمس قدّم عَظَمة فى الملعب ".

الزمالك يكشف التشخيص النهائي لإصابة دونجا بعد إصابة قوية أمام زيسكو

وكان قد أعلن الجهاز الطبي لنادي الزمالك تشخيص الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط الفريق نبيل عماد "دونجا"، خلال مباراة الأبيض أمام زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وتعرض دونجا للإصابة في الدقيقة 66 إثر تدخل قوي من أحد لاعبي زيسكو، ليضطر الجهاز الطبي إلى نقله مباشرة إلى أحد المستشفيات القريبة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك الأشعة المقطعية، لتحديد مدى خطورة الإصابة.

وكشف الدكتور جيرارد أوسو مانزانيت، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، أن نتائج الفحوصات أكدت إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح أن حالة اللاعب مستقرة، وقد غادر المستشفى بعد الاطمئنان على وضعه الصحي.

وأضاف مانزانيت أن دونجا سيبدأ برنامجًا تأهيليًا وعلاجيًا مكثفًا خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تقييم تطور حالته بشكل دوري لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات والمباريات.