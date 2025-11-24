خالد طلعت يعلق على فوز الزمالك أمام زيسكو

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي فوز الزمالك أمام زيسكو.

تعليق خالد طلعت علي فوز الزمالك

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"فوز (باهت) للزمالك بصعوبة بالغة على زيسكو يونايتد صاحب المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الزامبي وأضعف فريق في المجموعة بهدف دون مقابل".

الزمالك يكشف إصابة عبد الله السعيد بعد مواجهة زيسكو في الكونفدرالية

وكان قد أعلن نادي الزمالك عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها صانع ألعاب الفريق عبد الله السعيد خلال مباراة الأبيض أمام زيسكو الزامبي، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح الجهاز الطبي أن عبد الله السعيد شعر بـ إجهاد في العضلة الخلفية في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث اشتكى اللاعب من آلام في نفس المنطقة عقب نهايتها.

وأكد النادي أنه سيتم إخضاع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، وذلك للاطمئنان على حجم الإصابة وتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته لخوض مباراته الثانية في المجموعة الرابعة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي عصر السبت المقبل في جنوب أفريقيا.