قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. الحكم على فادي خفاجة بسب مجدي كامل
سعر الدولار اليوم 24-11-2025
حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع
أمطار رعدية قد تتحول إلى سيول اليوم في هذه المناطق
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام: لا يمكن معاملة الأهلي والزمالك مثل باقي الأندية

حازم امام
حازم امام
يمنى عبد الظاهر

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق إن جماهير النادى قدمت موقفاً مشرفاً فى تأبين الراحل محمد صبرى، بعدما أسعدوا أسرته وعبّروا عن تقديرهم الكبير له، مطالباً الدولة بالتدخل لإعادة أرض أكتوبر للزمالك لما تمثله من أهمية مالية للنادى.

وخلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج ملعب أون، شدد إمام على أن الأهلى والزمالك لا يمكن معاملتهما مثل باقى الأندية، لأنهما يمدّان المنتخبات الوطنية باللاعبين ويقدمان أدواراً اجتماعية كبيرة، وعلى الدولة أن تساعد الزمالك وتعيد أرض أكتوبر.

وتحدث إمام عن أزمة أرض أكتوبر قائلاً: «حتى لو حدثت أخطاء يجب محاسبة المسؤول، لكن الأرض نفسها لابد أن تعود للنادى، لأنها قد تتسبب فى أزمة مالية كبيرة».


وبخصوص مشروع جون إدوارد، أوضح أن الحكم عليه حالياً «غير مكتمل» بسبب الأزمة المالية التى تجعل النادى عاجزاً عن سداد مستحقات لاعبين سابقين، مشيراً إلى أن التعاقد مع لاعبين جدد يتطلب ميزانية غير متوفرة فى الوقت الراهن.
 

حازم إمام الزمالك محمد صبرى أرض أكتوبر للزمالك سيف زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

انتخابات مجلس النواب 2025

اعرف لجنتك .. رابط الاستعلام عن لجان انتخابات مجلس النواب 2025

وزير التربية والتعليم

منع استقبال طلاب المدارس الخاصة والدولية قبل الطابور وحظر تواجد عمال الصيانة أثناء اليوم الدراسي

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ يجوب شوارع حي أول وثانِ المحلة ويشدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

حرب روسيا وفرنسا المحتملة

استاذ قانون دولي: التوتر بين روسيا وفرنسا ينذر بصراع خطير… والحل العسكري ممنوع والقانون الدولي يلزم بالمسارات السلمية

لقطة فيديو إعتداء طليق على طليقته

نيرة ضحية للعنف الأسري: طليقي يهدد أسرتي بالقتل.. وحياتي أصبحت رعبا يوميا

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد