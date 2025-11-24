حازم إمام: لا يمكن معاملة الأهلي والزمالك مثل باقي الأندية

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق إن جماهير النادى قدمت موقفاً مشرفاً فى تأبين الراحل محمد صبرى، بعدما أسعدوا أسرته وعبّروا عن تقديرهم الكبير له، مطالباً الدولة بالتدخل لإعادة أرض أكتوبر للزمالك لما تمثله من أهمية مالية للنادى.

وخلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج ملعب أون، شدد إمام على أن الأهلى والزمالك لا يمكن معاملتهما مثل باقى الأندية، لأنهما يمدّان المنتخبات الوطنية باللاعبين ويقدمان أدواراً اجتماعية كبيرة، وعلى الدولة أن تساعد الزمالك وتعيد أرض أكتوبر.

وتحدث إمام عن أزمة أرض أكتوبر قائلاً: «حتى لو حدثت أخطاء يجب محاسبة المسؤول، لكن الأرض نفسها لابد أن تعود للنادى، لأنها قد تتسبب فى أزمة مالية كبيرة».



وبخصوص مشروع جون إدوارد، أوضح أن الحكم عليه حالياً «غير مكتمل» بسبب الأزمة المالية التى تجعل النادى عاجزاً عن سداد مستحقات لاعبين سابقين، مشيراً إلى أن التعاقد مع لاعبين جدد يتطلب ميزانية غير متوفرة فى الوقت الراهن.

