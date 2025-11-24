إبراهيم صلاح: اداء الزمالك أمام زيسكو جرس إنذار.. وصفقات الأبيض خيبت الآمال

انتقد إبراهيم صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أداء الزمالك أمام زيسكو الزامبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية .
وقال ابراهيم صلاح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الزمالك فاز على زيسكو أضعف فريق في المجموعة.. ولكن الأداء كان سيء وغير مقنع.
واضاف: كل صفقات الزمالك غير مقنعة باستثناء بيزيرا وهناك علامات استفهام على العديد من لاعبي بالزمالك.
وتابع: الشيلة كبيرة على أحمد عبدالرؤوف، والزمالك محتاج مدرب أكثر خبرة في الفترة المقبلة .
وواصل: مازال مبكرا عن الحديث عن نهائي الكونفيدرالية ولكن الزمالك مرشحا للفوز ببطولة الكونفدرالية رغم اداء الفريق أمس.