البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
توك شو

أحمد موسى عن نظام الانتخابات البرلمانية الحالية: فيه نواب مش عارفين حاجة عن دوائرهم .. فيديو

احمد موسى
عبد الخالق صلاح

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى وزارة الداخلية لأنها تصدت لكل التجاوزات اليوم الأول في انتخابات مجلس النواب 2025، متسائلًا: «عاوزين الهيئة الوطنية للانتخابات تقولنا الدوائر التي حدث فيها تجاوز موقفها إيه.. هل هيتم إلغاء الانتخابات في الدائرة دي».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»،: «بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الحالية، لازم نعرف العوار اللي في الانتخابات الحالية ونحله، طبيعي مفيش حاجة كاملة، ولكن هل نظام الفردي دا المفيد، بالمناسبة الفردي مفيد جدًا، نظام القائمة مفيد، القائمة والفردي مفيد، البرلمان دا مزيج من الاتنين، وهنشوف هل هيكون مفيد ولا لا".

وتابع: "في نواب هيكونوا في البرلمان لا يعرفوا شيئًا عن الدائرة بتاعتهم، لما يكون في مشكلة في الدائرة بتاعتهم ويكلموهم مش هيعرف حاجة، دا في محافظة كاملة فيها دائرتين فقط، دا كان زمان المحافظة دي فيها 6 دوائر، مفيش مرشح مهما كانت قوته هيقدر يلف على 7 مراكز، أحيانا يلعب المال السياسي والعائلي دورًا".

وأشار أحمد موسى إلى أن هناك سلبيات للنظام الانتخابي البرلماني حالي، معقبًا: «بقولها على بلاطة، مفيش انتخابات مفيش فيها مشاكل، مفيش انتخابات مفهاش فلوس، ولكن بنسب مختلفة، لازم نعدل النظام دا، علشان يكون المرشح ممثل عن دائرته وعارف كل حاجة عنها".

وتابع: هناك أكثر من 200 دعوى أمام القضاء طعنًا على الانتخابات البرلمانية، لازم نشوف كل دائرة فيها مشكلة ونعيد فرز الانتخابات مرة تانية، لازم نعرف حق ربنا فين، إحنا عاوزين نائب يكون متواجد في كل وقت، وليس وقت الانتخابات".

وأكمل أحمد موسى: "الدولة بتعمل خدمات كبيرة، ودا خلى النائب الخدمي دوره يقل ولكن لا يمنعه من أداء دوره، ومسألة الحكومة في مرتبات المواطنين واحتياجاته".  

