البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 25-11-2025
شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات
سؤال محرج لكنه مهم.. ماذا يعني تغير رائحة الجسم قبل الدورة

أسماء عبد الحفيظ

تقرير طبي يكشف سر تغير رائحة الجسم لدى النساء

أصدرت طبيبة متخصصة في طب النساء تقريرًا هامًا يوضح أن تغير رائحة الجسم قبل الدورة الشهرية أمر طبيعي يحدث بسبب تغيرات هرمونية داخل الجسم وأكدت الطبيبة أن الكثير من النساء يشعرن بالحرج من الحديث عن هذا الموضوع لكنه في الحقيقة مؤشر مهم لصحة المرأة ويشير إلى أن الجسم يمر بتغيرات داخلية تعكس توازن الهرمونات وتأثيرها على الغدد العرقية والجلد، بحسب ما نشره موقع هيلثي .

الهرمونات وتأثيرها على الغدد العرقية

توضح الطبيبة أن ارتفاع هرمون البروجسترون وانخفاض الاستروجين قبل الدورة يزيد من نشاط الغدد العرقية مما يسبب تغير الرائحة الطبيعية للجسم وتضيف أن التوتر والضغط النفسي قبل الدورة يزيدان من إفراز العرق ويغيران تركيبته وبالتالي تكون الرائحة أقوى لدى بعض النساء بينما تختلف بين النساء حسب طبيعة الجسم ومستوى النشاط والحالة الصحية

متى تكون الرائحة مؤشرًا لمشكلة صحية

أكدت الطبيبة أن الرائحة الطبيعية قبل الدورة خفيفة ولا تشكل مشكلة لكن إذا أصبحت قوية بشكل غير معتاد أو كانت مصحوبة بحكة أو إفرازات غير طبيعية فقد تشير إلى التهاب فطري أو بكتيري أو خلل في الهرمونات وتضيف أن مراجعة الطبيبة عند ملاحظة هذه العلامات تساعد على اكتشاف المشكلات مبكرًا وعلاجها قبل أن تتفاقم

نصائح للسيطرة على الرائحة قبل الدورة

توصي الطبيبة بالاستحمام يوميًا بالماء الدافئ وارتداء ملابس قطنية تسمح بتهوية الجلد وتقليل نمو البكتيريا وتجنب الأطعمة التي تزيد الرائحة مثل الثوم والبصل والإكثار من شرب الماء لتخفيف تركيز العرق كما ينصح باستخدام مزيلات رائحة لطيفة لا تحتوي على مواد كيميائية قوية للحفاظ على صحة الجلد وتجنب التهيج

أهمية وعي المرأة بجسمها

تشدد الطبيبة على أن وعي المرأة بتغيرات جسمها قبل الدورة أمر مهم لفهم ما يحدث داخل الجسم ومنع القلق أو الإحراج وتوضح أن معرفة الرائحة الطبيعية للجسم وكيفية التعامل معها تساعد على حماية الصحة العامة والوقاية من الالتهابات والأمراض

