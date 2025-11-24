محافظ جنوب سيناء: إقبال طبيعي وانتظام كامل للجان.. ومشهد انتخابي يليق بدولة متحضرة

أكد اللواء الدكتور خالد فودة مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المشاركة الانتخابية بالمحافظة تسير بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن كل مواطن يمارس حقه في اختيار نائبه في البرلمان بسهولة ويسر.

أوضح أن المحافظة تضم دائرتين أساسيتين و18 دائرة فرعية، وجميع اللجان تعمل بانتظام وسط استعدادات بدأت منذ أسبوع لضمان نجاح العملية الانتخابية.

تضافرًا بين جميع أجهزة الدولة

وأضاف محافظ جنوب سيناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن هناك تضافرًا كبيرًا بين جميع أجهزة الدولة، وهو ما أسهم في تقديم مشهد انتخابي مشرّف يعكس صورة حضارية لمصر أمام العالم، ويؤكد مدى جاهزية الدولة لإدارة استحقاق انتخابي منظم وهادئ.

وأشار إلى أن حالة من الهدوء التام تسود العملية الانتخابية في جنوب سيناء، ولم يتم رصد أي مخالفات حتى الآن داخل اللجان أو في محيطها، مؤكدًا أن العمل يسير بانضباط تام لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة ممكنة.