انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية.. إقبال من المواطنين على التصويت خلال الفترة المسائية بالمحافظات

شهدت الفترة المسائية في اليوم الاول لانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية والتي تجري في 13 محافظة..اقبالا كبيرة من المواطنين رجالا ونساء وشبابا وسط دعاوي من القيادات المحلية بالمشارقة الايجابية في الانتخابات ..

الغربية

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، جولة ميدانية موسّعة داخل عدد من قرى مركز السنطة لمتابعة سير التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، في إطار المتابعة المستمرة التي تنفذها المحافظة لضمان انضباط العملية الانتخابية وتيسيرها لكافة الناخبين.

توجيهات محافظ الغربية

وبدأت الجولة بتفقد عدد من المدارس التي تحتضن اللجان الانتخابية، حيث اطمأن المحافظ على انتظام العمل داخل المقار وتوفير مظلات ومقاعد لراحة كبار السن، وتوافر الإضاءة ومصادر الطاقة البديلة، بالإضافة إلى جاهزية الأطقم القضائية والإدارية، ووجود فرق الإسعاف والدعم الطبي بالقرب من اللجان.

وخلال مروره في شوارع القرى، حرص اللواء أشرف الجندي على التوقف أمام عدد من اللجان للحديث مع الأهالي، مستمعًا إلى آرائهم حول سير التصويت، ومتلقّيًا ما طرحوه من ملاحظات أو احتياجات تتعلق بالخدمات أو المرافق داخل القرى. ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل الفوري مع أي شكوى تُطرح ميدانيًا، مؤكدًا أن باب المحافظة مفتوح دائمًا أمام المواطنين، وأن الاستماع إليهم جزء أساسي من العمل التنفيذي.

متابعة انتخابات التصويت

كما تابع محافظ الغربية أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط اللجان، مؤكدًا ضرورة استمرار التواجد الميداني لرؤساء القرى على مدار اليوم لتيسير حركة المواطنين، وتوفير بيئة هادئة ومنظمة تساعد على المشاركة في عملية التصويت. وشدد على التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والصحية لتأمين محيط اللجان وتوفير أعلى درجات الانضباط.

السويس

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة السويس ازدحاما من قبل المواطنين من مختلف الفئات العمرية فى اليوم الأول للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية والتى بدأت اليوم وتنتهى غدا الثلاثاء.

وبدأ الإقبال يزيد بشكل ملحوظ أمام اللجان الانتخابية بداية من ظهر اليوم ، وشهد حى الأربعين اقبالا من الشباب و فى حى السويس و فيصل إقبالا من السيدات و كبار السن .

جدير بالذكر أن محافظة السويس بها 41 مقرا انتخابيا بداخلها 41 لجنة فرعية على مستوى أحياء المحافظة الخمس.

كفر الشيخ

دعا اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ عموم أهالي محافظة كفرالشيخ على المشاركة بكثافة فى الاستحقاق الانتخابي، لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني.

وأكد محافظ كفر الشيخ، خلال تفقده للجان الانتخابية بمدينة كفر الشيخ، تقديم الدعم اللوجستي، ووضع كافة الإمكانيات لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وأشار إلى وعي أبناء محافظة كفرالشيخ في تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية، كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في العملية الانتخابية، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لأهالي كفر الشيخ.

وشهدت اللجان بمراكز المحافظة توافدًا متزايدًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح أبواب اللجان في التاسعة صباحًا، وسط أجواء منظمة ومؤمنة بشكل كامل.

أشاد محافظ كفر الشيخ بحرص أهالي المحافظة، على أداء واجبهم الوطني والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن الحضور الكبير في اليوم الأول يعكس وعي الشعب المصري، وتمسكه بمسار الاستقرار والديمقراطية.