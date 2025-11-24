صراع أوروبي على إبراهيما كوناتي.. وبايرن ميونخ يدخل المنافسة مع ريال مدريد

يتصدر الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، مشهد الشائعات الخاصة بسوق الانتقالات؛ مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وذلك وسط اهتمام متزايد من كبار الأندية الأوروبية وعلى رأسها ريال مدريد وبايرن ميونخ.

ريال مدريد يضع كوناتي ضمن أولوياته لخط الدفاع

ربطت تقارير صحفية إسبانية اسم كوناتي بالانتقال إلى ريال مدريد الذي يسعى لتعزيز خط الدفاع، تحت قيادة المدير الفني تشابي ألونسو، في ظل حاجة الفريق لمدافع جاهز يستطيع قيادة الخط الخلفي خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن بايرن ميونخ انضم رسميًا لسباق التعاقد مع اللاعب، ويعتبره الخليفة المحتمل للمدافع “دايوت أوباميكانو” المرشح للرحيل عن النادي.



وقد يواجه ريال مدريد بذلك منافسة قوية، خاصة أن أوباميكانو نفسه أحد أهداف النادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول قدّم عرضًا جديدًا لكوناتي من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى نتائج حاسمة.



وفي حال استمرار اللاعب في رفض التجديد، فإن إدارة ليفربول ستتجه إلى عرضه للبيع في يناير لتحقيق استفادة مالية بدل رحيله مجانًا في الصيف.

اختلاف في استراتيجية ريال مدريد وبايرن

بايرن ميونخ يرغب في ضم اللاعب خلال انتقالات يناير مباشرة.

ريال مدريد يفضل التعاقد معه مجانيًا في الصيف بعد نهاية عقده.

هذا الاختلاف قد يمنح النادي الألماني أفضلية في حال تحركه رسميًا خلال الشتاء.

خطط ليفربول بعد بيع محتمل

وفي حال بيع كوناتي؛ يتجه ليفربول لاستخدام عائد الصفقة في محاولة جديدة للتعاقد مع المدافع مارك جويهي لاعب كريستال بالاس، والذي كان قريبًا من الانتقال للريدز في آخر أيام الميركاتو الصيفي الماضي دون إتمام الصفقة.