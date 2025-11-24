إذاعة القرآن الكريم تحيي الذكري 45 لرحيل الشيخ الحصري

أ ش أ

أحيت إذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم ذكرى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ببث تلاوات وأحاديث نادرة بصوت الشيخ الحصري.

واستضاف الإذاعي إسماعيل دويدار، ياسمين الحصري كريمة الشيخ محمود خليل الحصري، والقارئ الشيخ أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية؛ للوقوف على أهم المحطات في حياة الشيخ ومسيرته مع القرآن الكريم.

وتضمن الحوار مواقف نادرة مع الشيخ الحصري، تمت إذاعتها لأول مرة.

يذكر أن الشيخ محمود خليل الحصري وُلِدَ عام 1917 في محافظة الغربية، وفي عام 1980 رحل عن عالمنا؛ بعد رحلة عظيمة في خدمة القرآن الكريم ، والمدرسة المصرية للتلاوة.