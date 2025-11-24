زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية بين ياسمين صبري ووالدها اشرف صبري ، وذلك بعد تعارضهما فى الأراء على برنامج “دولة التلاوة” ، الخاص بمسابقة تلاوة القرآن الكريم ، والذى حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاقة عرضه.

والد ياسمين صبري يهاجم برنامج تلاوة القرآن

والقصة بدأت بتعليق من اشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري على منشور يخص برنامج دولة التلاوة ، يكشف من خلاله استيائه من تحربة البرنامج ، وكتب معلقا: “احنا مش عاوزين تلاوة أصلًا، زهقنا وكأن ده العلم اللي هيخلي الدولة تتقدم بجد، زهقنا من الجهل".

ياسمين صبري تشيد ببرنامج تلاوة القرآن

وعلى الجانب الأخر ، اشادت ياسمين صبري ببرنامج “دولة التلاوة” ووصفت اصواتهم بالعلاج النفسي ، وكتبت ياسمين عبر حسابها الرسمي على منصة x ، “الله على أصواتك يا مصر، الله على أولادك يا مصر، بعض القُرّاء أصواتهم علاج وراحة نفسية، تقشعر لها الأبدان، برنامج دولة التلاوة".

أزمة ياسمين صبري ووالدها اشرف صبري

واعتبر البعض ان ياسمين تتعمد ان ترد على والدها من بطريقة غير مباشرة ، خاصة ان ياسمين كانت صرحت فى وقت سابق انها كانت تعيش طفولة صعبة بسبب رفض والدها الإنفاق عليها بعد انفصاله عن والدتها وانها كانت تقيم فى منزل جدتها لوالدتها ، وكان انكر والدها هذه التصريحات .

دولة التلاوة

برنامج «دولة التلاوة» يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب الشابة في الترتيل والتجويد من مختلف محافظات مصر.

وتبثه قنوات الحياة وCBC والناس بجانب منصة watch it،، الجمعة والسبت في تمام الساعة التاسعة مساءا من كل أسبوع.

وشهد البرنامج مشاركة واسعة تجاوزت 14 ألف متسابق من جميع محافظات الجمهورية، ضمن تعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويحظى المتسابقون بفرصة التقييم أمام لجنة تحكيم من قامات دينية وصوتية مرموقة.