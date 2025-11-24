قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد أول أيام رمضان 2026 والرؤية الشرعية للهلال

موعد أول أيام رمضان 2026 والرؤية الشرعية للهلال
موعد أول أيام رمضان 2026 والرؤية الشرعية للهلال

موعد أول يوم رمضان 2026 في مصر .. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، تتصاعد تساؤلات المواطنين في مصر بشأن موعد أول أيام الصوم، وسط رغبة كبيرة من الأسر في معرفة التوقيت الدقيق للاستعداد لطقوس الشهر الروحية والاجتماعية.

هذه الاستفسارات تجيء في ظل أهمية التوثيق الفلكي والرؤية الشرعية في تحديد بداية الشهر الكريم بدقة، لا سيما في بلدٍ مثل مصر حيث يأخذ المسلمون مسألة رؤية الهلال على محمل الجد.

واقرأ أيضًا:

موعد شهر رمضان 2026

موعد نهاية شعبان وبداية رمضان وفق الحسابات الفلكية

كشفت الحسابات الفلكية أن نهاية شهر شعبان لعام 1447 هجريًا من المتوقع أن توافق يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 فلكيًا، ما يمهد لبدء شهر رمضان في اليوم الذي يليه.

وبناءً على هذه الحسابات، من المنتظر أن يكون خميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقًا لما أعلنته الجهات الفلكية المختصة، وهو ما يمنح المسلمين فرصة لترتيب استحقاقات العبادة منذ اللحظة المبكرة.

استطلاع هلال رمضان 2026

من المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان في اليوم التاسع والعشرين من شعبان بعد غروب الشمس، وهو الموعد الشرعي والديني المتعارف عليه لتحديد ما إذا كان الشهر سيكمل 29 يومًا أو يكتمل 30 يومًا. 

ويعتمد القرار النهائي على ما ستعلنه دار الإفتاء بناءً على المعاينة والرصد الفلكي، إذ قد تختلف الرؤية من منطقة إلى أخرى حسب ظروف الرصد ووضوح السماء.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا وكم تبقى على رجب شعبان؟

مدة بقاء الهلال في سماء مصر والعالم

تشير التوقعات الفلكية إلى أن الهلال الجديد سيبقى لمدة 37 دقيقة في سماء القاهرة بعد غروب شمس يوم الرؤية، في حين سيبقى الهلال لمدة 33 دقيقة في مكة المكرمة. أما في باقي محافظات جمهورية مصر العربية، فتتراوح المدة بين 34 و37 دقيقة، ما يساعد على إمكانية رؤية الهلال بسهولة مناسبّة من معظم المناطق المصرية.

وعلى المستوى العربي والإسلامي الأوسع، من المنتظر أن يبقى الهلال في العواصم والمدن الإسلامية الأخرى لفترات بين 20 و44 دقيقة بعد غروب الشمس، باستثناء مدينة جاكرتا في إندونيسيا، إذ من المحتمل أن يغرب القمر قبل غروب الشمس بـ دقيقة واحدة، ما يجعلها حالة فلكية فريدة لهذا العام. وفي حال تحقق ذلك، يُتوقع أن يكون الخميس 19 فبراير 2026 هو غرة شهر رمضان 1447 هجريًا فلكيًا، بما ينسجم مع الحسابات الأولية.

واقرأ أيضًا:

بعد غد.. كسوف جزئي للشمس بالتزامن مع نهاية شهر رمضان ولن يرى في مصر والمنطقة العربية

الأشهر الهجرية وما بعدها

ولتوضيح السياق الهجري، تُعد الأشهر الهجرية اثنتي عشرة شهرًا، وهي: المحرم (1)، صفر (2)، ربيع الأول (3)، ربيع الآخر (4)، جمادي الأول (5)، جمادي الآخر (6)، رجب (7)، شعبان (8)، رمضان (9)، شوال (10)، ذو القعدة (11)، ذو الحجة (12). ويُستخدم هذا التقويم في تحديد مناسبات دينية مهمة، مثل الصوم والحج، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا برصد الهلال وأعمال الرؤية الشرعية.

طريقة الاستعداد لشهر رمضان 2026

بالنظر إلى أن رمضان يمثل شهرًا متميزًا من الناحية الروحية والاجتماعية، فإن هناك عددًا من النصائح التي يمكن للمواطنين اتباعها استعدادًا له:

  • تلاوة وتدبّر القرآن الكريم يوميًا، بدءًا من أول ساعات اليوم، لتثبيت الروحانية والتواصل مع النص المقدس.
  • الإنفاق في الصدقات يوميًا قبل دخول رمضان، بحيث يصبح العطاء عادة تتواصل في الشهر الكريم بكل يسر وسهولة.
  • صلاة قيام الليل بانتظام، حتى يتمكن الصائمون من أداء صلاة التهجد خلال رمضان بروحانية وبنية قوية.
  • صيام أيام الاثنين والخميس أسبوعيًا، اتباعًا لسنة النبي ﷺ، ما يساعد الجسم والعقل على التمرّن على الصيام قبل ساعات رمضان الطويلة.
مشروبات على مرضى الضغط تجنبها خلال شهر رمضان

أهمية الموعد الفلكي والشرعي

يكتسب تحديد بداية رمضان دقة كبيرة من الناحيتين الفلكية والشرعية، لأن رؤية الهلال تمثل الشرط الأساسي لبدء الصوم، وهو ما يعكس تلاحمًا بين العلم والدين. 

وفي مصر، يلعب دور دار الإفتاء دورًا محوريًا في التحري الشرعي لمواءمة الحسابات الفلكية مع الواقع الميداني، ما يضمن إعلانًا موثوقًا لبدء أول أيام رمضان، ويمنح الصائمين الاطمئنان اللازم للدخول في عبادة الصيام بطريقة شرعية صحيحة.

انعكاسات اجتماعية وروحية

يمثل إعلان أول يوم رمضان حدثًا ذا أبعاد دينية واجتماعية قوية؛ فالعائلات في مصر تبدأ التخطيط لتحضيراتها الرمضانية، من ترفيه اجتماعي وإنفاق منشود، فضلًا عن الاستعداد الروحي من خلال أداء العبادات والنية الصافية.

ويكون دخول رمضان في توقيت محدد له أثر كبير في تنظيم الحياة اليومية مثل الجدول الغذائي، السحور، والإفطار، وكذلك تنظيم صلاة التراويح ودعوات الإفطار الجماعية بين الأهل والجيران.

مدير الجامع الأزهر: نواصل تقديم وجبات الإفطار للوافدين لتعزيز روح الإخاء خلال شهر رمضان

إشارة إلى دور الإعلام والفلكيّين

يلعب الإعلام المحلي، بالإضافة إلى الجهات الفلكية والدينية، دورًا بارزًا في توعية المواطن حول موعد الرؤية وأهميتها، وكذا نشر الحسابات الفلكية والمعلومات اللازمة للمواطن العادي لفهم ابتداء الشهر.

كما أن التقدّم في العلم الفلكي يساعد في تقليل الخلافات حول أول أيام الشهر وضبط الرؤية بين المحافظات المختلفة.

ومع اقتراب خميس 19 فبراير 2026 المحتمل كأول أيام رمضان، يتعين على المواطنين متابعة إعلان دار الإفتاء المصرية الرسمي بعد استطلاع الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان، وكذلك متابعة النشرات الفلكية والعلمية الموثوقة.

موعد شهر رمضان 2025 فلكيا

كما يُنصح بالبدء في الاستعداد الروحي من الآن عبر تلاوة القرآن، والصدقة، وصلاة القيام، وصيام الاثنين والخميس، لتكون النفس والجسد على استعداد تام لدخول الشهر الفضيل.

أول يوم رمضان موعد أول يوم رمضان موعد أول يوم رمضان 2026 في مصر الرؤية الشرعية رؤية الهلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

فرق الرصد الميداني التابعة لائتلاف نزاهة

يوم مثالي.. ائتلاف نزاهة يشيد بأول أيام المرحلة الثانية من انتخابات النواب

مشاركة واسعة للسيدات في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

قومي المرأة: تقارير غرفة العمليات ترصد مشاركة واسعة للسيدات في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

حجز شقق مشروع ظلال 2025 وخطوات تحميل كراسة الشروط PDF

حجز شقق مشروع ظلال 2025 وخطوات تحميل كراسة الشروط PDF

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد