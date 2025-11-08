موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

موعد شهر رمضان 2026 .. يترقب ملايين المسلمين في مصر والعالم العربي قدوم شهر رمضان المبارك 2026، الذي يحمل طابعًا روحانيًا خاصًا ينتظره الجميع كل عام بلهفة وشوق.

ومع اقتراب العام الجديد، تتزايد عمليات البحث عبر الإنترنت حول موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر والدول العربية، وكم يتبقى على الصيام، وفقًا للحسابات الفلكية المبدئية التي أعلنها معهد البحوث الفلكية.

الحسابات الفلكية تحدد موعد بداية رمضان 2026

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن شهر رمضان لعام 1447 هجريًا من المتوقع أن يبدأ يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026 ميلاديًا، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية المبدئية.

وأوضح المعهد أن رؤية هلال شهر رمضان ستُجرى شرعًا عقب غروب شمس يوم الأحد 15 فبراير 2026، الموافق 29 من شهر شعبان 1447هـ، حيث تُعلن دار الإفتاء المصرية النتيجة النهائية بعد استطلاع الهلال بالطرق الشرعية المعتمدة في مختلف المحافظات.

وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الهلال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة يوم 15 فبراير، وأنه سيكون ممكنًا رؤيته في معظم الدول العربية والإسلامية، ما يجعل يوم الاثنين 16 فبراير هو أول أيام الشهر الفضيل بإذن الله.

كم يتبقى على أول أيام رمضان 2026؟

حتى تاريخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، يتبقى نحو 100 يوم تقريبًا على أول أيام شهر رمضان المبارك 2026، أي ما يعادل 3 أشهر و8 أيام فقط تفصل المصريين عن بداية الصيام والعبادة والطقوس الروحانية المحببة التي تميّز هذا الشهر الفضيل.

ومع اقتراب العد التنازلي، بدأت الأسر المصرية في التحضير المبكر للشهر، سواء من خلال متابعة الأسعار في الأسواق، أو وضع خطط لترشيد الإنفاق استعدادًا لشهر تتضاعف فيه المصروفات عادة بسبب الوجبات والعزائم الرمضانية.

عدد أيام شهر رمضان 2026 وفقًا للتوقعات الفلكية

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2026 سيكون مكتملاً (30 يومًا)، حيث يُتوقع أن ينتهي يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، ليكون عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 18 مارس 2026، وذلك وفقًا للتقويم الهجري والفلكي المبدئي.

وتبقى هذه المواعيد تقديرية إلى أن يتم تأكيدها رسميًا من خلال الرؤية الشرعية للهلال، التي تُجريها دار الإفتاء المصرية مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان.

أجواء رمضان في مصر.. طقوس متوارثة عبر الأجيال

يتميز شهر رمضان في مصر بطابع خاص يجمع بين الروحانيات والعادات الشعبية المتوارثة، حيث تتحول الشوارع إلى لوحات من الفوانيس والزينة المضيئة، وتنتشر موائد الإفطار الجماعية في الأحياء الشعبية والمساجد الكبرى.

كما تشهد المساجد ازدحامًا في صلاة التراويح والتهجد، فيما تعود برامج المسابقات والدراما الرمضانية لتتصدر المشهد الإعلامي كل عام.

ويحرص المصريون خلال الشهر على صلة الأرحام ومساعدة المحتاجين من خلال مبادرات التكافل الاجتماعي التي تتزايد مع اقتراب الشهر الكريم.

موعد الإمساك والإفطار في أول أيام رمضان 2026

وفقًا للتقديرات الفلكية المبدئية، ستكون مواقيت الصيام في أول أيام رمضان 2026 على النحو الآتي (بتوقيت القاهرة):

الإمساك: الساعة 4:47 فجرًا

أذان الفجر: الساعة 5:07 صباحًا

أذان المغرب: الساعة 5:42 مساءً

وبذلك تصل مدة الصيام في أول يوم من رمضان إلى نحو 12 ساعة و35 دقيقة تقريبًا، على أن تزيد تدريجيًا مع اقتراب نهاية الشهر بسبب امتداد ساعات النهار.

ملامح الطقس خلال شهر رمضان 2026

يتزامن رمضان 2026 مع فصل الشتاء الممتد حتى منتصف مارس، ما يعني أن درجات الحرارة ستكون معتدلة إلى مائلة للبرودة في معظم ساعات النهار، مع طقس بارد ليلًا، خاصة في محافظات شمال مصر.

ومن المتوقع أن تكون أجواء الصيام مريحة نسبيًا مقارنة بالسنوات السابقة التي جاء فيها رمضان خلال فصل الصيف، ما يجعل الصيام أسهل من الناحية البدنية ويزيد من النشاط في ساعات النهار.

الاستعدادات الرسمية لاستقبال رمضان

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات لإطلاق معارض "أهلاً رمضان" في مختلف المحافظات خلال يناير المقبل، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين قبل حلول الشهر المبارك.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن المعارض ستركّز على السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، والدواجن، بأسعار أقل من السوق بنسبة تصل إلى 30%، في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما ستكثف وزارة الأوقاف استعداداتها عبر خطة متكاملة للمساجد والدروس الدينية، استعدادًا لاستقبال المصلين في التراويح والقيام، مع تعزيز برامج الوعظ والإرشاد الديني.

العد التنازلي لرمضان 2026.. بهجة تنتظرها البيوت المصرية

رغم الظروف الاقتصادية الحالية، تبقى الفرحة بقدوم شهر رمضان سمة بارزة في البيوت المصرية، حيث تبدأ الاستعدادات منذ وقت مبكر بتزيين الشرفات بالفوانيس وتعليق الزينات الورقية الملونة.

كما تنتشر في الأسواق رائحة الياميش والتمر والسوبيا وقمر الدين، التي ترتبط في وجدان المصريين بذكريات رمضان منذ الطفولة.

وتزداد روح التكافل الاجتماعي عبر مبادرات "شنطة رمضان" وموائد الإفطار التي أصبحت رمزًا من رموز الكرم المصري في هذا الشهر الفضيل.

ويبقى شهر رمضان 2026 محطة روحانية ينتظرها المصريون والعالم الإسلامي كل عام لتجديد الإيمان، وتعزيز القيم الأسرية والاجتماعية، وسط أجواء من المحبة والإيمان والفرح.



ومع اقتراب العد التنازلي، تتزايد الدعوات أن يأتي الشهر الكريم بالخير والبركة والسلام على مصر والعالم بأسره.