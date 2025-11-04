باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا

يترقب المسلمون جميعا في أنحاء العالم قدوم شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ / 2026 م، ذلك الشهر الذي يحمل في طياته نفحات الإيمان وروح التضامن الإنساني.

ووفقا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، يتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم الخميس 19 فبراير 2026، أي بعد نحو 105 أيام من الآن.

التقويم الهجري دورة القمر تحدد بداية الشهر

يعتمد التقويم الهجري أو القمري على دورة القمر حول الأرض، حيث يعد الشهر القمري المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة.

وتتكون السنة الهجرية من 12 شهرا هي المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

اختلاف في التقديرات الفلكية حول الموعد الدقيق

رغم اتفاق معظم المراصد الفلكية على أن بداية شهر رمضان ستكون يوم الخميس 19 فبراير 2026، فإن بعض الحسابات الأخرى تشير إلى احتمال أن يبدأ الصيام مساء الثلاثاء 17 فبراير أو الأربعاء 18 فبراير، وذلك تبعا لاختلاف طرق الرصد واعتماد رؤية الهلال من دولة إلى أخرى.

ووفقا لتقديرات مواقع فلكية عالمية، من المتوقع أن يستمر شهر رمضان لعام 1447 هـ 30 يوما، ليكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة أو السبت 20 أو 21 مارس 2026، بحسب رؤية هلال شهر شوال.

لماذا يختلف موعد رمضان بين الدول؟

يعزي اختلاف بداية شهر رمضان بين دولة وأخرى إلى الاختلاف في منهج تحديد دخول الشهر الهجري، حيث تعتمد بعض الدول على الرؤية البصرية للهلال بعد غروب شمس يوم 29 شعبان، بينما تستند دول أخرى إلى الحسابات الفلكية الدقيقة لتقدير ولادة الهلال وإمكانية رؤيته.

ويعد هذا الاختلاف طبيعيا نظرا لطبيعة التقويم القمري، إذ إن ولادة الهلال قد تكون في أوقات مختلفة من العالم، ما يؤدي إلى تباين بداية الصيام بين بلد وآخر.

الاستعداد الروحي والاجتماعي للشهر الفضيل

ومع اقتراب الشهر الكريم، يبدأ المسلمون حول العالم التحضير النفسي والروحي لاستقبال أيام الصيام والعبادة فتعلو أصوات التلاوة في المساجد، وتزداد روح التكافل من خلال الصدقات والزكاة، كما تنشط الأسواق استعدادا للمائدة الرمضانية المميزة التي تجمع العائلات بعد يوم طويل من الصيام.

إشارة للاستعداد والعد التنازلي بدأ

تبقى الإشارة الأهم هي أن التأكيد النهائي لموعد شهر رمضان لعام 1447 هـ سيكون بعد تحري الهلال عند غروب شمس يوم 29 شعبان 1447 هـ، الموافق 18 فبراير 2026 وحتى ذلك الحين، تبقى الحسابات الفلكية بمثابة دليل استرشادي للمسلمين في العالم، يذكرهم بأن العد التنازلي لشهر الرحمة والمغفرة قد بدأ بالفعل.