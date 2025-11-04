قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
تأجيل محاكمة 124 متهما بالانضمام لخلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا

شهر رمضان
شهر رمضان
أمينة الدسوقي

يترقب المسلمون جميعا في أنحاء العالم قدوم شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ / 2026 م، ذلك الشهر الذي يحمل في طياته نفحات الإيمان وروح التضامن الإنساني. 

ووفقا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، يتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم الخميس 19 فبراير 2026، أي بعد نحو 105 أيام من الآن.

التقويم الهجري دورة القمر تحدد بداية الشهر

يعتمد التقويم الهجري أو القمري على دورة القمر حول الأرض، حيث يعد الشهر القمري المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية

وتتكون السنة الهجرية من 12 شهرا هي المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

اختلاف في التقديرات الفلكية حول الموعد الدقيق

رغم اتفاق معظم المراصد الفلكية على أن بداية شهر رمضان ستكون يوم الخميس 19 فبراير 2026، فإن بعض الحسابات الأخرى تشير إلى احتمال أن يبدأ الصيام مساء الثلاثاء 17 فبراير أو الأربعاء 18 فبراير، وذلك تبعا لاختلاف طرق الرصد واعتماد رؤية الهلال من دولة إلى أخرى.

ووفقا لتقديرات مواقع فلكية عالمية، من المتوقع أن يستمر شهر رمضان لعام 1447 هـ 30 يوما، ليكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة أو السبت 20 أو 21 مارس 2026، بحسب رؤية هلال شهر شوال.

لماذا يختلف موعد رمضان بين الدول؟

يعزي اختلاف بداية شهر رمضان بين دولة وأخرى إلى الاختلاف في منهج تحديد دخول الشهر الهجري، حيث تعتمد بعض الدول على الرؤية البصرية للهلال بعد غروب شمس يوم 29 شعبان، بينما تستند دول أخرى إلى الحسابات الفلكية الدقيقة لتقدير ولادة الهلال وإمكانية رؤيته.

ويعد هذا الاختلاف طبيعيا نظرا لطبيعة التقويم القمري، إذ إن ولادة الهلال قد تكون في أوقات مختلفة من العالم، ما يؤدي إلى تباين بداية الصيام بين بلد وآخر.

موعد شهر رمضان 2025

الاستعداد الروحي والاجتماعي للشهر الفضيل

ومع اقتراب الشهر الكريم، يبدأ المسلمون حول العالم التحضير النفسي والروحي لاستقبال أيام الصيام والعبادة فتعلو أصوات التلاوة في المساجد، وتزداد روح التكافل من خلال الصدقات والزكاة، كما تنشط الأسواق استعدادا للمائدة الرمضانية المميزة التي تجمع العائلات بعد يوم طويل من الصيام.

إشارة للاستعداد والعد التنازلي بدأ

تبقى الإشارة الأهم هي أن التأكيد النهائي لموعد شهر رمضان لعام 1447 هـ سيكون بعد تحري الهلال عند غروب شمس يوم 29 شعبان 1447 هـ، الموافق 18 فبراير 2026 وحتى ذلك الحين، تبقى الحسابات الفلكية بمثابة دليل استرشادي للمسلمين في العالم، يذكرهم بأن العد التنازلي لشهر الرحمة والمغفرة قد بدأ بالفعل.

شهر رمضان المبارك شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ 2026 م شهر رمضان التقويم الهجري التقديرات الفلكية هلال شهر شــــوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا داخل مركز التنسيق الأمريكي في كريات جات

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: المنطقة تواجه ظروفا استثنائية شديدة التعقيد

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي

بحثا أوضاع القطاع.. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة

بالصور

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد