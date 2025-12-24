قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم: البكالوريا تحقق العدالة بين المدارس والتابلت مستمر لطلاب الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الحكومة توافق على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
فؤاد بدراوي لـ"صدى البلد": تنازلت عن ترشحي لرئاسة الوفد بعد إعلان السيد البدوي خوض الانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي سوديك تحت 11 عاما يحصد المركز الأول ببطولة العالم لكرة الماء

نادي سوديك
نادي سوديك

أقيمت في الآونة الأخيرة في مصر بطولة العالم لكرة الماء في سوما باي بالغردقة وشارك خلالها أندية أوروبية ومعظم الأندية الشهيرة في مصر.

واستمرت بطولة العالم لكرة الماء على مدار 4 أيام في أجواء من التنافس والروح الرياضية بين الفرق المشاركة ضمن منافسات البطولة العالمية.

وشهدت منافسات بطولة العالم لكرة الماء فى سوما باي بالغردقة حرص الجماهير على التواجد في كل المباريات بالبطولة العالمية.

وحقق نادي سوديك تحت 11 عاما المركز الأول بعد فوزه علي أقوي أندية إيطاليا التي شاركت ضمن منافسات بطولة العالم لكرة الماء في سوما باي بالغردقة.

وقدم نادي سوديك تحت 11 عاما أداءا رائعا طوال بطولة العالم لكرة الماء في سوما باي بالغردقة تحت قيادة رئيس النادي كابتن أحمد عادل وبمجهود إستمر علي مدار العام من مدرب الفريق الكابتن فوزي الذي أظهر الفريق بشكل يليق بإسم مصر وقاد الفريق رفقة الكابتن فوزي خلال البطولة الكابتن أبو جبل الذي لم يدخر جهدا لتحقيق المركز الأول في بطولة العالم لكرة الماء.


ويعتبر الفوز بالمركز الأول لنادي سوديك تحت 11 عاما فى بطولة العالم لكرة الماء تحت 11 عاما ضمن منافسات بطولة العالم لكرة الماء فى سوما باي بالغردقة من أهم انتصارات كرة الماء لوجود هذه النسخة من البطولة في مصر لأول مرة فى ظل التنظيم الذى ظهر بشكل أكثر من رائع.

سوما باي بطولة العالم لكرة الماء سوما باي بالغردقة نادي سوديك كرة الماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

منتخب مصر

محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

ترشيحاتنا

الزمالك

هيثم عثمان حكما لمباراة الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر

إلياس العاشوري

أحرز ثنائية تاريخية مع تونس| إلياس العاشوري.. رحلة التحدي من الظل للأضواء

نادي الإسماعيلي

الإسماعيلي يحل أول قضية إيقاف قيد مع الفيفا

بالصور

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد