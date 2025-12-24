نادي سوديك تحت 11 عاما يحصد المركز الأول ببطولة العالم لكرة الماء

أقيمت في الآونة الأخيرة في مصر بطولة العالم لكرة الماء في سوما باي بالغردقة وشارك خلالها أندية أوروبية ومعظم الأندية الشهيرة في مصر.

واستمرت بطولة العالم لكرة الماء على مدار 4 أيام في أجواء من التنافس والروح الرياضية بين الفرق المشاركة ضمن منافسات البطولة العالمية.

وشهدت منافسات بطولة العالم لكرة الماء فى سوما باي بالغردقة حرص الجماهير على التواجد في كل المباريات بالبطولة العالمية.



وحقق نادي سوديك تحت 11 عاما المركز الأول بعد فوزه علي أقوي أندية إيطاليا التي شاركت ضمن منافسات بطولة العالم لكرة الماء في سوما باي بالغردقة.

وقدم نادي سوديك تحت 11 عاما أداءا رائعا طوال بطولة العالم لكرة الماء في سوما باي بالغردقة تحت قيادة رئيس النادي كابتن أحمد عادل وبمجهود إستمر علي مدار العام من مدرب الفريق الكابتن فوزي الذي أظهر الفريق بشكل يليق بإسم مصر وقاد الفريق رفقة الكابتن فوزي خلال البطولة الكابتن أبو جبل الذي لم يدخر جهدا لتحقيق المركز الأول في بطولة العالم لكرة الماء.



ويعتبر الفوز بالمركز الأول لنادي سوديك تحت 11 عاما فى بطولة العالم لكرة الماء تحت 11 عاما ضمن منافسات بطولة العالم لكرة الماء فى سوما باي بالغردقة من أهم انتصارات كرة الماء لوجود هذه النسخة من البطولة في مصر لأول مرة فى ظل التنظيم الذى ظهر بشكل أكثر من رائع.