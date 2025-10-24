الحسابات الفلكية حسمت الأمر .. ما موعد أول أيام شهر رمضان 2026؟

أعلن معهد الفلك عن موعد شهر رمضان لعام 2026 وفقاً للحسابات الفلكية، حيث يتبقى أقل من أربعة أشهر على بدء هذا الشهر المبارك الذي يتميز بالروحانيات العالية وتجمع الأسر على مائدة الإفطار.

شهر رمضان من الشهور الهجرية التي تسمى بالشهور القمرية والتي تكون بدايتها برؤية الهلال والذي يكتمل ويصبح بدر في منتصف الشهر ولذلك يتم استطلاع هلال رمضان عند غروب شمس اليوم التاسع والعشرون من شهر شعبان فإذا تمت رؤية الهلال فإنها دلالة شهر رمضان وعليه يبدأ المسلمون في الصيام.

وهناك حديث عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال بشأن دخول رمضان: صوموا لرؤيته – أي الهلال – وأفطروا لرؤيته فإن أغبى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وفي حالة لم تتم رؤية الهلال فلا بد من إتمام شهر شعبان ثلاثين يوما.

موعد شهر رمضان 2026

تبدأ رؤية هلال رمضان في اليوم التاسع والعشرون من شهر شعبان فإذا تمت رؤية الهلال فإنها بداية شهر رمضان وأجمع الفقهاء موعد رمضان 2026 أنه سيكون بعد اكتمال شهر شعبان 29 يوما كاملا.

وحسب الحسابات الفلكية، فمن المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان في يوم الخميس 19 فبراير 2026.

ويعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري، والذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر لإكمال دورته حول الأرض. تتكون الأشهر الهجرية من: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الأخرى، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

ويعتبر التقويم الهجري، المعروف أيضًا بالتقويم القمري أو الإسلامي، أساسًا لدى بعض البلدان العربية مثل السعودية، حيث تتبناه كتقويم رسمي للدولة.

جدير بالذكر أن التقويم الهجري قد تأسس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، حيث أُعتمد هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول (24 سبتمبر عام 622م) كمرجع لأول سنة في هذا التقويم، وهذا هو السبب في تسميته بالتقويم الهجري.

فضل شهر رمضان

شهر رمضان هو أعظم شهور العام وأكثرها بركة وخير فهو شهر الرحمة والمغفرة. شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن وفيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر.

ويؤكد الفقهاء على ضرورة استغلال هذا الشهر الكريم افضل استغلال وان نقتدى برسولنا الكريم، حيث كان الرسول يكثر من الاعمال والعبادات الصالحة فى هذا الشهر الفضيل مثل:

- الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن

- إفطار الصائمين في رمضان

- الاكثار من الصدقات والتبرع للمحتاجين والفقراء

- الاعتكاف فى العشر الاواخر من رمضان.