موعد بدء شهر رمضان 2026 فلكيًا

يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد شهر رمضان، الذي أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن الموعد المتوقع لبداية شهر رمضان لعام 2026 ميلاديا عام 1447 هجريا.

موعد شهر رمضان 2026

ما هو موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا؟

ووفقا للحسابات الفلكية الدقيقة فإن أول أيام الشهر الكريم سيكون يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026.

يأتي هذا الإعلان في وقت يتطلع فيه المسلمين حول العالم إلى استقبال الشهر المبارك، لما يحمله من نفحات إيمانية وروحانيات خاصة تجمع بين العبادة والتقوى وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

ويعد شهر رمضان من الشهور الهجرية القمرية التي تعتمد بدايتها على رؤية الهلال، إذ تجرى عملية الاستطلاع الشرعي عند غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، وفي حال ثبوت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول أيام الشهر الفضيل، أما إذا تعذرت رؤيته فيستكمل شهر شعبان ثلاثين يوما.

وورد في الحديث الشريف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، مما يؤكد ارتباط تحديد الشهر برؤية الهلال لا بالحسابات وحدها، رغم أهميتها في التنبؤ المسبق.

ويعتمد التقويم الهجري الإسلامي على الدورة القمرية التي تستغرق نحو 29.5 يوما لإتمام دورة القمر حول الأرض، وتتألف السنة الهجرية من 12 شهرا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

ويعتبر التقويم الهجري المرجع الرسمي في عدد من الدول الإسلامية والعربية، أبرزها المملكة العربية السعودية، التي تعتمد عليه في تحديد المناسبات الدينية ومواقيت العبادات.

وتعود بداية العمل بالتقويم الهجري إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي اعتمد هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة في عام 622 ميلاديا مرجعا لأول سنة في هذا التقويم، ومن هنا جاءت تسميته بـ التقويم الهجري.

ويحمل شهر رمضان مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، فهو شهر الصيام والقرآن، وشهر تتجلى فيه قيم الرحمة والمغفرة والتقوى.

ففيه أنزل الله القرآن الكريم، وفيه ليلة القدر التي قال الله عنها في كتابه العزيز: ليلة القدر خير من ألف شهر.

كما يستحب خلاله الإكثار من العبادات والطاعات كالصلاة وتلاوة القرآن والصدقة وصلة الأرحام، فضلا عن إفطار الصائمين والاعتكاف في العشر الأواخر.

وتفصلنا أقل من أربعة أشهر عن استقبال هذا الشهر المبارك، الذي يجمع الأسر على موائد الإفطار في أجواء روحانية وإيمانية مميزة، تمتلئ فيها المساجد بالمصلين وتعلو فيها الدعوات في أوقات الإجابة.

ومع اقتراب موعده، يتهيأ المسلمون لاستقبال أيامه ولياليه بالدعاء والتقرب إلى الله، آملين أن يكون رمضان 2026 شهر خير وسلام ورحمة على الأمة الإسلامية جمعاء.