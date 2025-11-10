قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال جماهيري لافت في اليوم الأول لانتخابات النواب بالجيزة وأحمد موسى يشيد بجولة محمد أبو العينين الميدانية
اعتبارا من الغد.. أمطار بعدد من المحافظات تزداد بنهاية الأسبوع| الطقس
البترول: تطبيق الحد الأدني للأجور على عمالة المقاول وصرف مستحقاتهم دون نقصان
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب

عبد الفتاح تركي

موعد أول أيام شهر رمضان .. تتجه أنظار المسلمين في مصر والعالم العربي إلى معرفة موعد أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2026، إذ يترقب الجميع قدوم هذا الشهر الذي يحمل بين طياته روحانيات خاصة وتقاليد اجتماعية مميزة، إذ تتحول الشوارع إلى لوحات مضيئة تتزين بالفوانيس والزينة الرمضانية، وتزداد الأجواء الدينية بهجة وإقبالًا على العبادة والقيام وصلة الرحم.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الحسابات الفلكية المبدئية تشير إلى أن شهر رمضان لعام 1447 هجريًا من المنتظر أن يبدأ يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026 ميلاديًا.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية

وأوضح المعهد أن رؤية هلال شهر رمضان ستُجرى شرعًا عقب غروب شمس يوم الأحد 15 فبراير 2026، الموافق 29 من شهر شعبان 1447 هـ، على أن تُعلن دار الإفتاء المصرية النتيجة النهائية بعد استطلاع الهلال بالطرق الشرعية المعتمدة في مختلف المحافظات.

رئيس معهد البحوث الفلكية: الهلال سيولد فجر 15 فبراير

وفي تصريحات رسمية، أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الحسابات الفلكية الدقيقة تشير إلى أن الهلال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة يوم 15 فبراير 2026.

شهر رمضان

وأضاف أن رؤية الهلال ستكون ممكنة بالعين المجردة في معظم الدول العربية والإسلامية، ما يجعل يوم الاثنين 16 فبراير هو أول أيام الشهر الفضيل بإذن الله.

وأشار القاضي إلى أن هذه التوقعات مبنية على أحدث النماذج الفلكية التي يستخدمها المعهد، مؤكدًا أن الرؤية الشرعية ستظل هي الفيصل في تحديد الموعد النهائي لبدء الصيام.

98 يومًا فقط تفصلنا عن أول أيام رمضان 2026

حتى تاريخ الاثنين 10 نوفمبر 2025، يتبقى نحو 98 يومًا تقريبًا على حلول أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2026، أي ما يعادل 3 أشهر و8 أيام فقط تفصل المصريين والعالم الإسلامي عن بداية موسم الصيام والعبادة الذي ينتظره الملايين سنويًا.

وفي ظل هذا العد التنازلي، بدأت الأسر المصرية الاستعداد المبكر لاستقبال الشهر الكريم، سواء من خلال متابعة أسعار السلع الأساسية في الأسواق، أو التخطيط لترشيد الإنفاق، إذ عادة ما تتضاعف المصروفات خلال رمضان بسبب الوجبات الرمضانية والعزائم العائلية.

شهر رمضان

كما بدأت المتاجر في الاستعداد المبكر أيضًا عبر تجهيز عروض السلع الغذائية، خاصة التمور والعصائر والمكسرات ومنتجات الزينة والفوانيس التي تُعتبر من أبرز مظاهر البهجة الرمضانية في الشوارع المصرية.

عدد أيام شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 2026 سيكون مكتملاً (30 يومًا)، على أن ينتهي يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 18 مارس 2026، وذلك وفقًا للتقويمين الهجري والفلكي المبدئي.

ومع ذلك، تبقى هذه المواعيد تقديرية حتى يتم تأكيدها رسميًا من قبل دار الإفتاء المصرية من خلال الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، التي تُجرى مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان.

ويؤكد الخبراء أن هذه الحسابات تساعد على تخطيط الجداول الزمنية للأعمال والأنشطة الدينية والاقتصادية خلال الشهر الكريم، خاصةً أن كثيرًا من المؤسسات في مصر والعالم العربي تعتمد على هذه التقديرات لتنسيق الإجازات وجدولة العمل قبل حلول الشهر المبارك.

موعد شهر رمضان 2025 فلكيا

الاستعدادات الرمضانية تبدأ مبكرًا في المنازل المصرية

في الوقت الذي يترقب فيه المصريون حلول الشهر الفضيل، تشهد الأحياء والشوارع استعدادات مبكرة، إذ بدأ الأطفال والشباب في تعليق الزينات المضيئة والفوانيس الكبيرة التي تميز المشهد الرمضاني في مصر.

كما تستعد الأسر أيضًا لتنظيم موائد الإفطار الجماعي في الأحياء الشعبية، وهي عادة مصرية أصيلة تجسد روح التكافل والتعاون، بينما تزداد أنشطة الجمعيات الخيرية في تجهيز كراتين رمضان لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا قبل بدء الشهر بأيام قليلة.

ولا تخلو هذه الأيام من استعدادات إعلامية واسعة، حيث بدأت القنوات الفضائية في تجهيز خريطتها الرمضانية مبكرًا، استعدادًا لبث المسلسلات والبرامج التي أصبحت جزءًا من الطقوس الاجتماعية الرمضانية في مصر والعالم العربي.

موعد شهر رمضان

دار الإفتاء: الرؤية الشرعية هي الفيصل النهائي

من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإعلان الرسمي عن بداية شهر رمضان 2026 سيتم فقط بعد الرؤية الشرعية للهلال، مشيرة إلى أن لجان الرصد التابعة لها ستنتشر في جميع المحافظات بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية وهيئة المساحة.

وأوضحت الدار أن الاعتماد على الحسابات الفلكية وحدها لا يُغني عن الرؤية الشرعية، التي تُعد الأساس في تحديد بداية ونهاية الأشهر الهجرية، وفق ما استقر عليه الاجتهاد الشرعي المعتمد.

وأكدت أيضًا أن نتائج الرؤية سيتم إعلانها رسميًا في بيان متلفز عقب صلاة المغرب يوم الأحد 15 فبراير 2026، ليُبث في جميع القنوات المصرية والعربية.

الطقوس الرمضانية تعود بأجواءها الخاصة في فبراير 2026

ومع اقتراب الموعد المنتظر، يترقب المصريون عودة الأجواء الرمضانية التي تتميز بها مصر عن غيرها من الدول، حيث تملأ المساجد بالمصلين، وتزداد موائد الرحمن في الشوارع، وتعم الروح الإيمانية والاحتفالية أرجاء البلاد.

شهر رمضان 2025

ويعد رمضان في مصر موسمًا روحانيًا واقتصاديًا في آن واحد، إذ ينعش الأسواق والمحال التجارية، كما يخلق حالة من التلاحم الاجتماعي بين المواطنين، ويجسد صورة فريدة من الهوية الدينية والثقافية المصرية التي تمتزج فيها العبادة بالبهجة الشعبية.

