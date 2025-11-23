أسعار جيب شيروكي 2026 في السعودية

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب شيروكي موديل 2026، وتنتمي شيروكي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

جيب شيروكي موديل 2026

وتم بناء جيب شيروكي موديل 2026 على البنية الجديدة والمرنة STLA Large من ستيلانتيس، وتعمل السيارة بقوة الدفع الرباعي، والقدرة الهجينة .

محرك جيب شيروكي موديل 2026

تستمد سيارة جيب شيروكي موديل 2026 قوتها من نظام دفع هجين يجمع بين محرك سعة 1600 سي سي تيربو، بجانب محرك ذي مغناطيس دائم، وتنتج قوة 210 حصان، وعزم دوران 312 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.4 ثانية .

مواصفات جيب شيروكي موديل 2026

زودت سيارة جيب شيروكي موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، أنماط الثقب على طراز آرت ديكو المقطوعة في جلود المقاعد، وبها مساحة تخزين واسعة وسهلة الوصول، وبها شاشة مزدوجة، وبها شاشة السائق، وشاشة نظام المعلومات والترفيه الرئيسية، وبها مقاعد خلفية مدفأة، وفتحات تكييف للهواء، ومنافذ USB، ومقبس طاقة، وتفتح الأبواب الخلفية بزاوية واسعة لتسهل الدخول والخروج.

سعر جيب شيروكي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيب شيروكي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 138 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة جيب شيروكي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 172 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة من سيارة جيب شيروكي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 180 ألف ريال سعودي.