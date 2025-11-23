قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار جيب شيروكي 2026 في السعودية

جيب شيروكي موديل 2026
جيب شيروكي موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب شيروكي موديل 2026، وتنتمي شيروكي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

جيب شيروكي موديل 2026

وتم بناء جيب شيروكي موديل 2026 على البنية الجديدة والمرنة STLA Large من ستيلانتيس، وتعمل السيارة بقوة الدفع الرباعي، والقدرة الهجينة .

محرك جيب شيروكي موديل 2026

جيب شيروكي موديل 2026

تستمد سيارة جيب شيروكي موديل 2026 قوتها من نظام دفع هجين يجمع بين محرك سعة 1600 سي سي تيربو، بجانب محرك ذي مغناطيس دائم، وتنتج قوة 210 حصان، وعزم دوران 312 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.4 ثانية .

مواصفات جيب شيروكي موديل 2026

جيب شيروكي موديل 2026

زودت سيارة جيب شيروكي موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها،  أنماط الثقب على طراز آرت ديكو المقطوعة في جلود المقاعد، وبها مساحة تخزين واسعة وسهلة الوصول، وبها شاشة مزدوجة، وبها شاشة السائق، وشاشة نظام المعلومات والترفيه الرئيسية، وبها مقاعد خلفية مدفأة، وفتحات تكييف للهواء، ومنافذ USB، ومقبس طاقة، وتفتح الأبواب الخلفية بزاوية واسعة لتسهل الدخول والخروج.

سعر جيب شيروكي موديل 2026

جيب شيروكي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيب شيروكي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 138 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة جيب شيروكي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 172 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة من سيارة جيب شيروكي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 180 ألف ريال سعودي.

جيب شيروكي موديل 2026
شركة جيب جيب شيروكي موديل 2026 محرك جيب شيروكي موديل 2026 شيروكي موديل 2026 سعر جيب شيروكي موديل 2026 السيارات الـ SUV الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

جدعون ساعر

وزير الخارجية الإسرائيلي يطير إلى الأرجنتين وباراجواي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

فون دير لاين: أي خطة سلام مستدامة في أوكرانيا يجب أن تتضمن وقف القتل والحرب

المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا

تفاصيل الوثيقة الأوروبية للسلام ترفض التنازلات في الخطة الأميركية وتؤكد على حفظ السيادة الأوكرانية

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد