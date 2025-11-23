أبو مسلم: لا بد من جلوس الشناوي احتياطيا

تحدث أحمد أبو مسلم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن فوز الأهلي بالأمس على شبيبة القبائل الجزائري ، برباعية مقابل هدف .

وقال أبو مسلم، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: الأهلي قدم مردودا جيدا بالأمس وفوز مستحق نظرا لفارق الإمكانيات مع شبيبة القبائل .

وأضاف: الهدف الذي تلقاه الأهلي بالأمس مثير للدهشة بسبب خبرات الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم والثنائي يلعب منذ فترات مع الأهلي .



وتابع: محمد الشناوي خارج تركيزه ومستواه المعمول منذ فترة، ولماذا لا يبدأ شوبير أساسيا بدلا منه

وأردف: مصطفى شوبير هو الأجدر بحراسة مرمى الأهلي في الوقت الحالي، ولا بد من جلوس الشناوي احتياطيا ، في هذه الفترة بسب تراجع مستواه .

وواصل: تريزيجيه قدم مباراة جيدة بالأمس ، وبدأ في العودة لمستواه ، لكنه مازال يعاني من الفردية في بعض الكرات.