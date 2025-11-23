عادل عبدالرحمن: الأهلي يحتاج مهاجم بقوة وسام أبوعلي وظهير أيسر في يناير

أكد عادل عبد الرحمن نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عادل عبد الرحمن نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق : "فريق الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي في يناير المقبل على نفس قوة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي الذي رحل للاحتراف في الدوري الأمريكي".

وأضاف: "وجود محمد شريف وجراديشار فقط في خط هجوم فريق الأهلي ليس كافيا فمن الوارد أن يتعرض أي منهما للإصابة كما أن جراديشار يفتقد إلى الثقة في الملعب ومن وجهة نظري أن الفريق يحتاج إلى التعاقد مع ظهير أيسر أيضا في يناير المقبل".