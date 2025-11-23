قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار وسيول خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من انقلاب مفاجئ في حالة الطقس
أحزاب القائمة الوطنية يجتمعون قبل ساعات من انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النواب
أخبار التوك شو| أسعار الذهب اليوم.. موجة حر مفاجئة تضرب البلاد
رغم أزمة بنت الجيران السابقة.. مدين يتعاون مع عمر كمال في أول ألبوم له
تحولات حديثة تسمح بتحويل الزيارة إلى إقامة بالكويت.. الشروط والرسوم
دار الإفتاء المصرية تكرم المفتين السابقين وأُسَر الراحلين في احتفالية تأسيسها
طقس الإثنين.. انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار متفاوتة بهذه المناطق
حادث مروع.. مصرية بالسعودية تكشف لـ صدى البلد تفاصيل وفاة المهندس أحمد عبدالعليم وأسرته
جيش الاحتلال يستهدف رئيس أركان حزب الله في بيروت
زاهي حواس يدعو طلاب الجامعات للتوقيع على وثيقة استرداد حجر رشيد وتمثال نفرتيتي
شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال بيومهم العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عادل عبدالرحمن: الأهلي يحتاج مهاجم بقوة وسام أبوعلي وظهير أيسر في يناير

وسام أبو علي
وسام أبو علي
علا محمد

أكد عادل عبد الرحمن نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عادل عبد الرحمن نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق : "فريق الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي في يناير المقبل على نفس قوة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي الذي رحل للاحتراف في الدوري الأمريكي".

وأضاف: "وجود محمد شريف وجراديشار فقط في خط هجوم فريق الأهلي ليس كافيا فمن الوارد أن يتعرض أي منهما للإصابة كما أن جراديشار يفتقد إلى الثقة في الملعب ومن وجهة نظري أن الفريق يحتاج إلى التعاقد مع ظهير أيسر أيضا في يناير المقبل".

عادل عبد الرحمن نجم فريق الأهلي السابق عادل عبد الرحمن الأهلي الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر البريمو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

الانفلونزا

المدرسة كلها مريضة سعال وحرارة لا تزول.. الصحة ترد على شائعات السوشيال ميديا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 23-11-2025 في مصر

ترشيحاتنا

بيراميدز

بعد حبس رمضان صبحي.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

الأهلي

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

بالصور

مادلين طبر تثير الجدل بإطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

مادلين طبر تثير الجدل بإطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
مادلين طبر تثير الجدل بإطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
مادلين طبر تثير الجدل بإطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

محافظ الشرقية يتفقد لجان إنتخابات مجلس النواب 2025 في الزقازيق |شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالأسماء.. فوز450 شخصا بالقرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية بالشرقية

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
تضامن الشرقية

نجوم الفن والمجتمع في عيد ميلاد أمل رزق وابنتها لمى كتكت.. شاهد

عيد ميلاد أمل رزق
عيد ميلاد أمل رزق
عيد ميلاد أمل رزق

فيديو

ماذا يحدث في سد النهضة وتوشكى؟

تصرفات إثيوبيا العشوائية تجبر وزارة الري المصرية على اتخاذ إجراءات عاجلة

هيفاء وهبي بالحجاب والبرقع

إطلالة هيفاء وهبي بالحجاب والبرقع تثير الجدل بموسم الرياض

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: السلام الذي طال انتظاره

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

المزيد