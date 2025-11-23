قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
إبراهيم عبد الجواد يعلق على أداء الأهلي تحت قيادة توروب

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على أداء الأهلي تحت قيادة توروب.

بن شرقي

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أعاد بن شرقي لمستواه".
 

«بن شرقي» يكرّم إمام عاشور عقب الفوز بمباراة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا

حرص أشرف بن شرقي، نجم الأهلي، على الاحتفال بعودة إمام عاشور، لاعب الفريق، وذلك عقب مباراة شبيبة القبائل الجزائري، التي انتهت بفوز كبير للمارد الأحمر بنتيجة 4-1 في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشارك بن شرقي صورة لإمام عاشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق عليها: "حمد الله على السلامة".

ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في مرمى شبيبة القبائل الجزائري لتصبح النتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجّل “عاشور” الهدف في الدقيقة 93 من عمر اللقاء ليعود للتسجيل في أول مباراة له بعد غياب عن الملاعب منذ لقاء إنبي في الدوري.

وسجّل تريزيجيه الهدف الأول من رأسية رائعة من عرضية زيزو من ضربة ركنية في الدقيقة 36 لتعلن عن تقدم النادي الأهلي بهدف نظيف

وسجّل محمد شريف الهدف الثاني  في الدقيقة بعد تحويله لعرضية أشرف بن شرقي في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة.

بينما سجّل هدف شبيبة القبائل الجزائري الأول محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57.

وعاد تريزيجيه للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة 84 من عمر اللقاء ليقضي على احلام الفريق الجزائري في المباراة.

وشعر محمد الشناوي بإصابة على مستوى العضلة الامامية ودخل بديلا له مصطفى شوبير في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللقاء وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل على رأسها فرصة ديانج في الدقيقة 24 من انطلاق التي سدد فيها الكرة عاليا فوق مرمى الفريق الجزائري من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 22 ألغى الحكم هدف للنادي الأهلي بداعي التسلل على محمد شريف.

