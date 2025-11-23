قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
4 ميداليات .. أبطال مؤسسة الحسن يتألقون في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

محمد سمير

شهدت صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر تألقا لافتا لأبطال مؤسسة الحسن خلال مشاركتهم ضمن صفوف منتخب مصر في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية التي أقيمت خلال الفترة من من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ونجح أبطال المؤسسة في تقديم عروض مميزة توجوها بعدد من الميداليات التي عززت حصيلة المنتخب المصري في المنافسات حيث حصد أبطال مؤسسة الحسن أربع ميداليات من إجمالي 17 ميدالية توج بها منتخب مصر في البطولة.

وجاء حضور لاعبي مؤسسة الحسن ضمن بعثة المنتخب ليؤكد ثقة الأجهزة الفنية في قدراتهم، بعد رحلة طويلة من العمل والتدريب والتأهيل داخل المؤسسة، التي باتت واحدة من أبرز الكيانات الداعمة لرياضة ذوي الهمم في مصر.

وتمكن أبطال المؤسسة من انتزاع ميداليات ثمينة في مباريات الزوجي للسيدات والزوجي المختلط، رغم قوة المنافسين والخبرة الكبيرة للمنتخبات المشاركة.

وأسفرت النتائج عن تتويج شيماء الجبرتي بالميدالية الذهبية في زوجي السيدات، كما حققت سامية عبدالعليم الميدالية الفضية في زوجي السيدات وفي منافسات الزوجي المختلط، نجحت علا محمود في إضافة ميدالية فضية جديدة للرصيد المصري واختتمت وفاء الجبرتي التألق بحصد الميدالية البرونزية في الزوجي المختلط.

ووجهت إدارة مؤسسة الحسن رسالة تقدير لأبطالها بعد انتهاء المنافسات، مؤكدة أن ما تحقق في البطولة هو حصيلة عمل جماعي، شارك فيه اللاعبون والمدربون والأجهزة الطبية والإدارية، إلى جانب جميع الداعمين الذين ساهموا في توفير بيئة محفزة للنجاح.

وشهدت البطولة مشاركة قوية تقارب 30 دولة وتضم نحو 200 لاعب ولاعبة من مختلف قارات العالم، من بينها، مصر، الأردن، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، سريلانكا، الهند، الصين، أوزبكستان، فرنسا، إيطاليا، المجر، تشيلي، نيجيريا، الكاميرون، كوت ديفوار، تونس، روسيا، البرازيل، إسبانيا، إندونيسيا، ألمانيا، البوسنة، وتركيا.

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
روبي
د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

