الزمالك يبحث عن بداية قوية في الكونفدرالية أمام زيسكو

يستضيف الزمالك في التاسعة مساء اليوم الأحد فريق زيسكو يونايتد الزامبي على استاد القاهرة الدولي، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تضم إلى جانب الزمالك كلًا من المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد.

ويضع أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك، اللمسات الأخيرة على خطته للمباراة، بعد أن ركز خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري بالإمارات، وهو ما يسعى لتفاديه أمام بطل زامبيا من أجل تحقيق انطلاقة قوية في مشوار الكونفدرالية.

تحذيرات فنية للاعبين

وشدد عبد الرؤوف على لاعبيه بضرورة الحذر أمام المرمى وعدم التسرع في إنهاء الهجمات، مع استغلال أي فرصة للتسجيل المبكر بهدف فرض السيطرة الفنية والمعنوية على المباراة.

كما ركز على أهمية التحرك السريع ونقل الكرة بدقة، والالتزام التام بالتعليمات الخططية طوال اللقاء لضمان تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشوار البطولة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل وعمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة وسيف جعفر وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر وعمرو ناصر وشيكو بانزا.

ويتكون طاقم التحكيم من، محمد ديراني حكم ساحة، ويعاونه كل من، ليبان عبد الرازق أحمد، و رشيد وايس بوراله مساعدين و محمود ناصر حسين حكم رابع، واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا على المباراة