سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
رياضة

شطب ودعم وخارطة طريق.. حكاية 5 قرارات ثورية بـ اتحاد الكرة

اتحاد الكرة
يسري غازي

عقد مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة اجتماعا انبثق منه عديد القرارات النارية لإعادة الإنضباط والإلتزام داخل المنظومة الرياضية.

كما تضمن الإجتماع طرح خارطة طريق للنهوض بالشباب والناشئين يتم عرضها على وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لإعتمادها في قادم الأيام.

فيما جدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة دعمه لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن ونظيره منتخب المحليين الذي يقوده فنيا حلمي طولان قبل المشاركة فى بطولة أمم إفريقيا بالمغرب وكأس العرب في قطر.
 

إعادة تشكيل لجان اتحاد الكرة
وافق مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة على إعادة تشكيل لجان الاتحاد عقب انعقاد الجمعية العمومية، وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة موعد انعقاد فعاليات الجمعية العمومية يوم 27 نوفمبر الحالي لمناقشة تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي.
 

خارطة طريق للشباب والناشئين 
وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة على اعتماد خطة المشروع القومي للموهوبين والناشئين والشباب 2026–2036.

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة خطة المشروع القومي للموهوبين والناشئين والشباب، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية لاكتشاف ورعاية المواهب من خلال إستراتيجية وطنية لتطوير منتخبات الناشئين والشباب وصولا لمشاركات المنتخب الأول والأوليمبي حتى كاس العالم 2034 والدورة الاوليمبية 2036.

وتتضمن خطة المشروع القومي التي اعتمدها مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة إعداد 8 مراكز فنية للتدريب والتطوير على مستوى قطاعات الجمهورية، وتوفير التمويل اللازم لضمان تحقيق أهداف المشروع على مدار عشر سنوات.

كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة أيضا رفع الخطة كاملة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لطلب اعتمادها رسميًا.
 

دعم المنتخبات الوطنية
أكد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة تقديم الدعم الكامل لـ المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن والمنتخب المشارك في بطولة كأس العرب الذي يقوده حلمي طولان.

وشدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة خلال اجتماعه الأخير على توفير كل المتطلبات اللازمة للأجهزة الفنية واللاعبين استعدادًا للبطولات المقبلة.
 

معسكر كأس العرب
وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة على إقامة معسكر منتخب مصر لـ المحليين قبل المشاركة في بطولة كأس العرب المزمع إقامتها فيقطر مطلع شهر ديسمبر المقبل وذلك بمركز المنتخبات الوطنية قبل السفر لخوض البطولة.
 

شطب 4 مدربين وإداريين
أصدرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عقوبات قاسية بشأن بطولة كأس مصر ومسابقات الناشئين وعدد من الموضوعات.

واطلع مجلس إدارة اتحاد الكرة على مذكرة لجنة المسابقات الخاصة بإنهاء بطولة كأس مصر التى تتضمن دراسة الإجراءات اللازمة للانتهاء من المسابقة، بما يتيح بدء فترة القيد المحلي عقب نهاية الموسم، وقبل المشاركة في كأس العالم.

واتخذت لجنة المسابقات قرارات انضباطية بشأن تجاوزات فى مسابقات الناشئين والشباب في ضوء التقارير الواردة بشأن مخالفات جسيمة تهدد سلامة اللاعبين والحكام والجمهور .

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة اتخاذ قرارات حاسمة، تتضمن شطب بعض عناصر اللعبة ومنعهم من ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم وفق ما يلي:

1- شطب هشام جودة أحمد، المدير الإداري لفريق الشرقية، مواليد 2011 لتعديه على المساعد الأول لحكم المباراة.

2- شطب عبد الرحمن أحمد شعبان، مدرب نادي نجمة سيناء مواليد 2007، لتعديه بالضرب على اللاعبين وتهجمه على حكم المباراة.

3- شطب كريم أشرف محمود، مدرب نادي بلدية المحلة مواليد 2009، لتعديه بالضرب على حكم المباراة وتحريضه على الانسحاب، مما أدى إلى عدم استكمال المباراة.

4- شطب كيرلس حليم متى، إداري نادى ناصر الفكرية لاقتحامه أرض الملعب والتعدي على حكم المباراة. 

ويؤكد مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه سيتخذ جميع العقوبات الانضباطية اللازمة لمواجهة أي تجاوزات، بما يضمن سلامة اللاعبين والحكام والجماهير وأن على لجان المسابقات بفروع الاتحاد العرض على لجنة المسابقات الرئيسية بأى تجاوزات فور حدوثها.

اتحاد الكرة هاني ابوريدة منتخب مصر كأس العرب حلمى طولان

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
روبي
