قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة: تخفيض بنسبة 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال السداد الفوري
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة

شوقي غريب
شوقي غريب
يسري غازي

انضم شوقي غريب، مدرب منتخب مصر السابق، للجنة الفنية لاتحاد الكرة المصري، برئاسة حسن شحاتة وعضوية حلمي طولان ومحسن صالح وعلي أبو جريشة وحسن فريد وأحمد حسن ومحمد عمر وعبد الظاهر السقا.

وتوج منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب يوم 22 نوفمبر عام 2019 بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا عن جدارة واستحقاق.

ولم يكتفِ الفراعنة بالتتويج القاري، بل حصدوا جميع الجوائز الفردية في البطولة، إضافة إلى التأهل حينها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد أداء مبهر.


ويُعد هذا التتويج التاريخي آخر إنجاز رسمي يرفع راية الكرة المصرية على منصات البطولات الدولية حتى اليوم.

وتغلب منتخب مصر الأولمبي تحت 23 بقيادة شوقي غريب بلقب بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز علي نظيره منتخب كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام أكتر من ثمانين الف متفرج في مدرجات ملعب ستاد القاهرة ووجود 14 لاعبا مع منتخب مصر الأول والثاني.

وشهدت مباريات المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا حضورًا جماهيريا كبيرا منذ المباراة الأولى واختتمت بامتلاء الإستاد بالجماهير في المباراة النهائية وبيع كافة التذاكر للجماهير في ظل الأداء الباهر الذي قدمه المنتخب تحت قيادة شوقي غريب.

ونجح المنتخب الأولمبي في التتويج بلقب بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما لأول مرة في تاريخ مصر، بعد الفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة 2/1، أحرزهما كريم العراقي ورمضان صبحي.

مشوار المنتخب الأولمبي
حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته بعدما حقق المنتخب الوطني الأولمبي الفوز في مبارياته الخمسة التي خاضها في البطولة دون تعادل أو هزيمة ليحقق أبناء شوقي غريب إنجازًا كبيرًا.

وحقق المنتخب الوطني الأولمبي الفوز في مباراته الأولى بدور المجموعات على منتخب مالي بهدف نظيف، أحرزه مصطفى محمد هداف البطولة.

وفي المباراة الثانية حقق المنتخب الأولمبي الفوز 3/2 على منتخب غانا، حيث تقدم منتخب غانا مرتين 1/0 و2/1 على الفراعنة الصغار ولكن أبناء شوقي غريب نجحوا في تحول تأخرهم مرتين إلى فوز في النهاية والتأهل للدور قبل النهائي للبطولة قبل مباراة الكاميرون في الجولة الثالثة بدور المجموعات.

وفي المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام الكاميرون، حقق الفراعنة الفوز 2/1 ليطيح بالكاميرون من البطولة والتأهل أول مجموعة إلى الدور قبل النهائي.

وحقق الفراعنة الصغار الفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 3-0 والتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ليحقق المنتخب الأولمبي الهدف الأول له في البطولة وهو التأهل إلى البطولة الأكبر قبل اللعب على البطولة القارية.

وتوج المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب باللقب على حساب منتخب كوت ديفوار بعد الفوز 2/1، حيث احتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي بعد التعادل في الوقت الأصلي 1/1، إلا أن رمضان صبحي قائد المنتخب واحسن لاعب في البطولة نجح في إحراز هدف البطولة في الدقيقة 114 من عمر المباراة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فوز مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الأولمبي، بلقب هداف كأس أمم إفريقيا.

كما فاز رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، بلقب أفضل لاعب في البطولة، وحارس المنتخب محمد صبحي بلقب أفضل حارس.

فيما نجح أسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمي بـ المنتخب الأولمبي في تجهيز محمد صبحي بشكل قوي لحراسة عرين أولمبي الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

شوقي غريب اتحاد الكرة منتخب مصر حسن شحاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور

هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: البلاء امتحان إلهي يكشف حكمة الله.. والصبر باب السكينة ونور اليقين

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "حقوق الجوار" بكلية علوم البترول والتعدين بجامعة مطروح

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. ندوة علمية حول حقوق الجوار بكلية تعدين مطروح

انطلاق احتفالية دار الإفتاء

انطلاق احتفالية دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد