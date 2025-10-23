قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل أولمبياد لوس أنجلوس | هوية مدرب المنتخب الأولمبي تثير الجدل

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسري غازي

استقر اتحاد الكرة على تعيين مدرب وطنى لـ منتخب مصر الأولمبى في المرحلة المقبلة استعدادا لـ المشاركة ضمن منافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

واستبعد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة فكرة التعاقد مع مدرب أجنبى لقيادة منتخب مصر الأولمبي في اطار استعدادات أولمبي الفراعنة للمشاركة بـ أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وكان اتحاد الكرة وجه الشكر إلى البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفني السابق لـ منتخب الشباب السابق بسبب ارتفاع راتبه وتم تعيين أسامة نبيه مدربا بدلا منه قبل أن يرحل الأخير بعد إنتهاء مونديال الشباب الأخير بـ تشيلي.

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة علاء نبيل المدير الفني لـ الجبلاية واللجنة الفنية بتقديم ترشيحات لـ مجلس الإدارة بشأن مدرب المنتخب الأولمبي القادم فى الفترة المقبلة استعدادا لـ أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة أسماء المدربين الوطنيين المنتظر ترشيحهم من جانب المدير الفني للاتحاد الذين يصلحون من خلال السير الذاتية لهذه المهمة.
 

هوية مدرب المنتخب الأولمبي 


وعلم صدي البلد أن المدير الفني لـ اتحاد الكرة علاء نبيل طرح اسم أحمد سامي المدير الفني لـ فريق الاتحاد السكندري السابق لتولي مهام المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي في قادم الأيام استنادا إلي خبراته التدريبية.

اشار إلي أن المهندس هاني أبو ريدة يرغب في تكرار تجربة شوقي غريب في منتخبات المرحلة السنية وإسناد مهام قيادة المنتخب الأولمبي إليه فى قادم الأيام استعدادا للمشاركة ضمن منافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

يذكر أن منتخب مصر لـ الشباب بقيادة أسامة نبيه ودع نهائيات كأس العالم لـ الشباب فى تشيلي من الدور الأول لـ بطولة كأس العالم الأخيرة.
 

اتحاد الكرة المنتخب الأولمبي هاني أبوريدة أولمبياد لوس أنجلوس أسامة نبيه

