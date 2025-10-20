وزارة الرياضة: كنا نملك مشروعًا رائعًا للمنتخب الأولمبي مع ميكالي لكن تمت إقالته

أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزير الدكتور أشرف صبحي، تواصل مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؛ للحديث عن المنتخبات الوطنية وبحث تطوير الكرة المصرية.

وقال الشاذلي، ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «وزير الرياضة تواصل مع هاني أبو ريدة؛ من أجل تطوير المنتخبات الوطنية، وللوقوف على ما وصلت إليه أحوالها».

وأضاف قائلًا: «كان لدينا مدير فني على أعلى مستوى، وهو البرازيلي روجيرو ميكالي، وقدم مستويات رائعة في الأولمبياد، وانتصر على إسبانيا، وحقق المركز الرابع في مسابقة كرة القدم بالأولمبياد».

وواصل الشاذلي: «كانت هناك نية لجعل هذا الجهاز الفني، مشروع للمنتخب الأولمبي حتى عام 2028، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وتم إقالة هذا الجهاز وعدم استمراره»، مضيفًا: «هذا الموضوع سيُثار خلال الاجتماع بين وزير الرياضة وهاني أبو ريدة والشركة المتحدة».

ومضى يقول: «وصلنا إلى مرحلة متقدمة مع ميكالي، ولكن هناك إخفاق حصل من الأساس، وهناك تدخل حدث ورحل ميكالي عن تدريب المنتخب».

وأكد الشاذلي أن المنتخب الأولمبي على رأس الأولويات للدولة المصرية؛ من أجل تجهيز المنتخب من حيث الاستعدادات والمعسكرات التي يحتاجها في الفترة المقبلة.