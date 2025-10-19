قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ أسامة أبوزيد بفوزه برئاسة نادي الشمس

د. أشرف صبحي ود. أسامة أبوزيد
د. أشرف صبحي ود. أسامة أبوزيد
منتصر الرفاعي

تلقى أسامة أبوزيد، رئيس نادي الشمس الرياضي، اتصالًا هاتفيًا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة فوزه برئاسة النادي في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.

وأعرب وزير الشباب والرياضة خلال الاتصال عن ثقته الكبيرة في قدرة مجلس الإدارة الجديد برئاسة أسامة أبوزيد على مواصلة مسيرة التطوير والإنجازات التي يشهدها النادي، مؤكدًا أن نادي الشمس يعد من القلاع الرياضية الكبرى في مصر بما يمتلكه من تاريخ عريق وقاعدة جماهيرية واسعة.

كما أشاد الوزير بحرص أعضاء الجمعية العمومية للنادي على المشاركة الفعالة في العرس الديمقراطي الذي عكس وعي الأعضاء وحرصهم على مستقبل ناديهم، مؤكدًا أهمية الحفاظ على روح التعاون والاستقرار داخل النادي خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب أسامة أبوزيد عن خالص شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على تهنئته ودعمه الدائم لنادي الشمس، مشيدًا بدور الوزارة في دعم الحركة الرياضية المصرية، ومؤكدًا أن مجلس الإدارة المنتخب سيواصل العمل بكل إخلاص لتحقيق مزيد من النجاحات في الدورة الجديدة 2025 – 2029.

