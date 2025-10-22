قبول اعتذار أسامة نبيه عن الاستمرار في منتخب الشباب بعد اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن قبول اعتذار أسامة نبيه بعد اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"رسميًا: قبول اعتذار أسامة نبيه بعد اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة وتفهم الظروف المحيطة بمنتخب الشباب".



وانتقد الناقد الرياضي أحمد عويس تصريحات المدرب أسامة نبيه الأخيرة، حول نتائج منتخب الشباب ببطولة كأس العالم والتي توج بها المنتخب المغربي.

وقال أحمد عويس، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد أن تصريحات أسامة نبيه، كانت أسوأ من نتائج الفراعنة في بطولة العالم للشباب".

وأضاف “عويس” أن تصريحات نبيه تعكس حالة من الارتباك داخل منظومة الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تخدم المنتخب ولا اللاعبين الشباب الذين يحتاجون إلى الدعم والثقة.