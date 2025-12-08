قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات مرسيدس S 680 4M مايباخ 2026

مرسيدس S 680 4M مايباخ موديل 2026
مرسيدس S 680 4M مايباخ موديل 2026
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مرسيدس S 680 4M مايباخ موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: مرسيدس S 680 4M مايباخ موديل 2026، وتنتمي S 680 4M مايباخ لفئة السيارات السيدان .

أبعاد مرسيدس S 680 4M مايباخ موديل 2026

مرسيدس S 680 4M مايباخ موديل 2026

تأتى سيارة مرسيدس S 680 4M مايباخ موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 5469 مم، وعرض 5469 مم، وارتفاع 1510 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3396 مم .

محرك مرسيدس S 680 4M مايباخ موديل 2026

مرسيدس S 680 4M مايباخ موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس S 680 4M مايباخ موديل 2026 قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 503 حصان، وبها خزان وقود سعة 76 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة .

وسائل الأمان بـ مرسيدس S 680 4M مايباخ موديل 2026

مرسيدس S 680 4M مايباخ موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس S 680 4M مايباخ موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled .

مواصفات مرسيدس S 680 4M مايباخ موديل 2026

تحتوي سيارة مرسيدس S 680 4M مايباخ موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وكراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال الأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box .

سعر مرسيدس S 680 4M مايباخ موديل 2026

مرسيدس S 680 4M مايباخ موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس S 680 4M مايباخ موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 22 مليون و 800 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 S 680 4M مايباخ موديل 2026 مرسيدس S 680 4M S 680 4M مايباخ محرك مرسيدس S 680 4M مايباخ

