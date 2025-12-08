السعر مفاجأة .. نوبيا تطلق سماعة أذن لاسلكية بمواصفات احترافية

بعد إطلاق هاتف Nubia Fold & Flip 3 Go مؤخرًا في اليابان، قدمت شركة Nubia الآن سماعات أذن CyberBuds TWS جديدة للألعاب مستوحاة من فيلم Alien في الصين.

تعد سماعات الأذن متاحة للحجز بسعر تمهيدي قدره 199 يوان (28 دولارًا)، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات المفتوحة في 9 ديسمبر

مواصفات سماعات نوبيا سايبر بادز



تتميز سماعات سايبر بادز بتصميم ميكانيكي مميز من جزأين مع لمسة جمالية فريدة تتضمن علبة الشحن إضاءة RGB وشاشة صغيرة مدمجة و تدعم كل من سماعات الأذن والعلبة تأثيرات إضاءة قابلة للتخصيص من خلال تطبيق نوبيا لايف و تزن كل سماعة أذن 3.6 جرام فقط، وتزن العلبة 58 جرامًا. تتضمن العلبة أيضًا فتحة لتعليقها لسهولة الحمل

يستخدم هاتف نوبيا تقنية بلوتوث 5.4 للاتصال اللاسلكي. تدعم سماعات الأذن التنشيط الفوري والإقران عند فتح الغطاء. يحصل مستخدمو هواتف ريد ماجيك على نافذة منبثقة على مستوى النظام تعرض حالة البطارية وتفاصيل الاتصال.

تدعم سماعات الأذن تقنية الصوت FlashLink 2.0 منخفضة زمن الوصول من Nubia. وتزعم الشركة أن زمن الوصول الشامل يصل إلى 50 مللي ثانية، مما يُحسّن الألعاب السريعة التي تتطلب توقيتًا دقيقًا.

ميزات سماعات نوبيا سايبر بادز

تحتوي كل سماعة أذن على بطارية بسعة 35 مللي أمبير/ساعة، وتحتوي علبة الشحن على بطارية بسعة 500 مللي أمبير/ساعة.

توفر سماعات الأذن ما يصل إلى ست ساعات من التشغيل بشحنة واحدة، وتمتد مدة الاستخدام الإجمالية مع العلبة إلى حوالي 48 ساعة.

وفي أخبار ذات صلة، قدمت شركة Edifier مؤخرًا سماعات الأذن Auro Clip مع الترجمة بالذكاء الاصطناعي، وبطارية تدوم 35 ساعة، وبلوتوث 6.1، كما أطلقت شركة Honor سماعات Earbuds S مع 49 ديسيبل ANC، والصوت المكاني، وبطارية تدوم 42.5 ساعة.