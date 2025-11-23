خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية

شهد اتحاد الكرة عديد الأحداث خلال الساعات الماضية يأتي في مقدمتها جلسة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هاني أبوريدة رئيس الجبلاية لوضع خارطة طريق لـ المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها.



كما شهد حالة من الإستياء ضربت جدران اتحاد الكرة حيال التصريحات التي أطلقها حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني على هامش مباراة الفراعنة الكبار ونظيره منتخب كاب فيردي فى دورة الإمارات الوديسة الدولية.



وطالب البعض داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة بإصدار العميد بيان اعتذار حول الأحداث التي صاحبت مباراة منتخب مصر وكاب فيردي فى دورة الإمارات الودية الدولية.

الإعتذار أو الرحيل

شهدت جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة خلال الساعات الماضية حالة من الإستياء من تصريحات حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني الأخيرة عقب انتهاء مباراة كاب فيردي فى دورة الإمارات الودية الدولية.



كان حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني هاجم منتقديه وقال نصا : موتوا بغيظكم كما أطلق تصريحا ساخرا ضد مصطفي محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي والفراعنة الكبار ووصفه بربع محترف.



وحصل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على المركز الثالث فى دورة الإمارات الودية الدولية عقب الفوز بصعوبة على نظيره منتخب كاب فيردي بركلات الترجيح.



وقال مصدر مطلع أنه سادت حالة من الإنقسام داخل اتحاد الكرة خلال الجلسة حيث طالب البعض بضرورة تقديم حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني إعتذارا عن تصريحاته الأخيرة كي يتسني له البقاء في منصبه.



واصل: يري آخرون من أعضاء مجلس إدارة الجبلاية الإكتفاء بتوجيه توبيخ لـ حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني حيال تصريحاته الأخيرة والتنبيه عليه بضرورة التركيز على الإستعداد للمشاركة فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب المزمع إقامتها نهاية شهر ديسمبر القادم.

تعيين شوقي غريب باللجنة الفنية

علم صدى البلد من مصادر داخل اتحاد الكرة أن مجلس إدارة الجبلاية برئاسة المهندس هاني أبوريدة قرر إضافة عنصر جديد للجنة الفنية بالاتحاد التي يترأسها حسن شحاتة.



قال المصدر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة قرر إضافة شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي السابق إلي اللجنة الفنية باتحاد الكرة.



ولفت المصدر إلي أن قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة يأتي في إطار الإستعانة بخبرات شوقي غريب باعتباره أحد الكوادر الإدارية التي تتمتع بالكفاءة.

تعيين مدير فني أجنبي

يدرس اتحاد الكرة المصري، تعيين مدير فني جديد للجبلاية قبل أيام قليلة من مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.



وينوى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة، تعيين مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة بدلًا من علاء نبيل، من أجل وضع الاستراتيجية الفنية العامة للجبلاية.



ويفكر الاتحاد المصري للكرة، في توجيه الشكر للكابتن علاء نبيل، على الفترة التي قضاها في الجبلاية منذ العام الماضي، مع تعيين مدير فني أجنبي، لخلافته لوضع برامج منتخبات الشباب والمدربين والإشراف على جميع الأنشطة الخاصة بهم، بعد النتائج الباهتة التي حققتها تلك المنتخبات خلال الفترة الأخيرة.

خارطة طريق المنتخبات

استقبل المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر– مركز المنتخبات الوطنية.



وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها دعم المنتخبات القومية بمختلف مراحلها، خاصة قطاع الناشئين ومشروعات اكتشاف الموهوبين، إلى جانب التأكيد على تقديم كل أوجه المساندة للمنتخبين الأول والثاني في الاستحقاقات القارية المقبلة.



وشهد اللقاء اتفاقاً بين الجانبين على الدعم الكامل للأجهزة الفنية بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن حلمي طولان، والعمل على تهيئة أفضل الظروف للمنتخبات خلال المرحلة القادمة.



وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تضع كرة القدم في مقدمة أدوات القوة الناعمة المصرية، موضحًا أنها أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتنمية مهاراته.



ومن جانبه، أكد المهندس هاني أبوريدة أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعمل وفق استراتيجية واضحة لتطوير المنتخبات الوطنية، موجهاً الشكر لوزير الرياضة على دعمه المستمر، ومشدداً على أن التعاون بين الاتحاد والوزارة يمثل حجر الأساس لتحقيق أهداف الكرة المصرية في المرحلة المقبلة.



أكد المهندس هاني أبوريدة الانتهاء من استراتيجية تطوير قطاعات الناشئين والشباب، والتي تُجسّد رؤية السيد الرئيس. وسيتم موافاة الوزير بها خلال الأيام القادمة، إذ تهدف الاستراتيجية إلى تمكين المواهب في مختلف المحافظات من المتابعة والرعاية الفنية من جانب الاتحاد، وصولًا إلى منتخبات الناشئين.