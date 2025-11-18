قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يكشف مكان موقع مدينة التكنولوجيا والإنتاج الفني الجديدة
مدبولي: حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية وصلت إلى أكثر من 8 ملايين طن
النيابة العامة: بيع 99 ألف مركبة مضبوطة بقيمة مليار و465 مليون جنيه
جولة تفقدية لسكرتير عام بورسعيد وقيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحطات الرفع
مدبولي: حجم الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60%
مدبولي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير التكنولوجيا والنماذج العمرانية الحديثة
مدبولي: محطة الضبعة النووية تعزز قدرة مصر على إنتاج الطاقة بشكل مستدام
مداعبة غير مقصودة.. نائب رئيس البنك الأهلي يعتذر للنادي الأهلي
الأزمة تشتعل.. مسئول أحد البنوك في ورطة.. والأهلي يتحرك قضائيا بـ 3 بلاغات
خريطة عالمية تكشف أخطر المناطق المهددة بـ زلازل هائلة.. اعرف الأماكن
رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد تصل مصر في أول ديسمبر
الوزراء يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات في عدد من المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يدعو الجمعية العمومية للانعقاد العادي

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
إسلام مقلد

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لحضور الانعقاد العادي للجمعية المقرر اقامته بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر في الحادية عشر صباح الخميس الموافق ٢٧ نوفمبر الحالي.

المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب

كشف المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة كواليس خطة إعداد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب.

ويشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

قال هاني أبو ريدة عبر تصريحات تلفزيونية: في البداية احنا في فترة إعداد لمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، والأهم إن اللعيبة تكون في كامل جاهزيتها بدون إصابات أو مشاكل، والاتحاد بيوفر كل الإمكانيات للجهاز الفني واللاعبين.

تابع هاني أبو ريدة: بطولة كأس العين الدولية إعداد قوي ل منتخب مصر خصوصًا إن فيها فرق وصلت لكأس العالم، وده بيدي فرصة لحسام حسن يجرب وجوه جديدة تمثل مصر في البطولة.

أضاف هاني أبو ريدة: مباراة نيجيريا الودية هتكون الأخيرة قبل كأس الأمم، والوقت ضيق جدًا لمباريات تانية، فالفترة الجاية هيركز المنتخب على الجانب البدني قبل السفر.

واصل هاني أبو ريدة: بعد كأس الأمم، في خطة لإعداد منتخب مصر الوطني لكأس العالم، بمباريات قوية في شهر مارس ومايو ويونيو 2026، والبرنامج هيُعلن بعد قرعة المونديال يوم 5 ديسمبر المقبل.

وأكمل هاني أبو ريدة: هدفنا في كأس الأمم إن منتخب مصر الوطني يقدم أداء مميز يوصلنا لأبعد نقطة ممكنة، لأن الشعب المصري بيحب يشوف أداء قوي قبل أي حاجة تانية، وده كمان هيكون إعداد قوي لكأس العالم.

وأتم هاني أبو ريدة: في خطة شاملة لتطوير الناشئين في كل المحافظات، فيها 6 أو 7 مراكز تدريب على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي ومشروع أرسين فينجر لاكتشاف المواهب مواليد 2011، وهيبدأ قريب جدًا.

وقال أيضا: عندنا منتخبات ناشئين 2005 و2007 و2009 شغالة حاليًا، وهدفنا مش بس نكوّن فرق، لكن نجهز لعيبة على مستوى عالي قادرة تنافس وتقدم أداء يسعد الجماهير.

واختتم  أبو ريدة حديثه قائلا: على المستوى الشخصي، وجودي على رأس الكرة المصرية مسؤولية كبيرة، خصوصًا في ظل وجود نجوم عالميين زي محمد صلاح. أتمنى في المرحلة الجاية يكون عندنا مجموعة محترفين جدد يسيروا على نهجه ويمثلوا مصر بأفضل شكل ممكن.

الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة الجمعية العمومية للاتحاد الجمعية العمومية أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

فاجئني بفعل مخل.. تفاصيل اتهام ممرض بالتحرش بمريضة بمستشفى بالدقي

أسعار الدواجن

الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

شرطة حرس الحدود البلغارية

مصرع 3 مصريين بسبب التجمد قرب الحدود مع تركيا.. اعرف الأسماء

أرشيفية

الأم وأعوانها اعترفوا.. تفاصيل جديدة في جريمة فتاة البرميل

الغندور

أين المنطق.. الغندور يعلق على ثالث أفضل لاعب فى العالم

أسعار الفراخ اليوم الخميس20 نوفمبر

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 نوفمبر

انقطاع المياه

قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدا لمدة 9 ساعات

بيراميدز

بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن انتقال إبراهيم عادل للأهلي

ترشيحاتنا

أرشيفية

النائب العام يستعرض ملامح المشروع الوطني لتسليم الذهب للبنك المركزي

أرشيفية

الأعلي للقضاء يوافق على ندب وائل رفاعي لرئاسة مركز التحكيم الرياضي

عروس مصر القديمة

محامي المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة يستأنف على حكم الحبس سنتين

بالصور

وحدة حماية الطفل بالشرقية تشارك في الورشة التدريبية ضمن برنامج تمكين

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

بيطري الشرقية يضبط 328 طن لحوم فاسدة ويحصن 614 ألف رأس ماشية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

فيديو

ما هو فيروس ماربورج

انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد