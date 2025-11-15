قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف
شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
رياضة

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عمدت مفاجأة بشأن الغرامة الخاصه باللاعب أحمد سيد زيزو نجم الأهلي الحالي والزمالك سابقاً.

عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر.. عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو قد تكون غرامة على النادي ٢٠ مليون جنيه".

شوبير عن عقوبات السوبر وتغريم زيزو: تحكي في المحكي

علق الإعلامي أحمد شوبير علي عقوبات  عبر عقوبات اتحاد الكرة التي صدت بشأن بطولة السوبر المصري في الإمارات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: رد الفعل على لسان مصدر مسؤول في النادي قال احنا هنراجع اللوائح والقوانين ونتأكد إن كانت العقوبات لها أسانيد في اللائحة أم جاءت بلا أي سند.

وتابع : وكمان الأهلي قدم لاتحاد الكرة فلاشة عليها 25 فيديو لما تعرض له زيزو من إهانات وتجاوزات من جماهير الزمالك، البعض قال لك 25 فيديو ده رقم فانلة زيزو، ما خلاص بقه إن دخلنا في هزار واحنا بنحب الحاجات دي اوي ونحب نقعد نفرك ونحكي في المحكي، هنعمل إيه يعني؟''

يستأنف الأهلي مشواره الأفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بخوض مواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري في إطار لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وتوج فريق الكرة بـ الأهلي بكاس السوبر المصري عقب الفوز  امام الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وتمكن الأهلي من الفوز على الزمالك وتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه والخامسة على التوالي.

موعد مباراة الأهلي القادمة 
ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل، أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من نوفمبر الجاري.

الاهلي الزمالك زيزو احمد حسن شوبير

