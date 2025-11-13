شوبير عن عقوبات السوبر وتغريم زيزو: تحكي في المحكي

علق الإعلامي أحمد شوبير علي عقوبات عبر عقوبات اتحاد الكرة التي صدت أمس بشأن بطولة السوبر المصري في الإمارات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: رد الفعل على لسان مصدر مسؤول في النادي قال احنا هنراجع اللوائح والقوانين ونتأكد إن كانت العقوبات لها أسانيد في اللائحة أم جاءت بلا أي سند.

وتابع : وكمان الأهلي قدم لاتحاد الكرة فلاشة عليها 25 فيديو لما تعرض له زيزو من إهانات وتجاوزات من جماهير الزمالك، البعض قال لك 25 فيديو ده رقم فانلة زيزو، ما خلاص بقه إن دخلنا في هزار واحنا بنحب الحاجات دي اوي ونحب نقعد نفرك ونحكي في المحكي، هنعمل إيه يعني؟''

يستأنف الأهلي مشواره الأفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بخوض مواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري في إطار لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وتوج فريق الكرة بـ الأهلي بكاس السوبر المصري عقب الفوز امام الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وتمكن الأهلي من الفوز على الزمالك وتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه والخامسة على التوالي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل، أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من نوفمبر الجاري.