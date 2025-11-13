بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق علي عقوبات اتحاد الكرة التي صدرت أمس بخصوص بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وقال شوبير ساخرا، في تصريحات إذاعية “امبارح طلعت عقوبات مباراة السوبر وطلعت على دفعتين اتحاد الكرة طلع دفعة وبعدين افتكر فطلع الدفعة الثانية اللي كان فيها عقوبة زيزو، بتغريمه 50 ألف جنيه”.

وتابع: “في الأهلي كان رد الفعل على لسان مصدر مسؤول في النادي قال إحنا هنراجع اللوائح والقوانين ونتأكد إن كانت هذه العقوبات لها أسانيد في اللائحة أم جاءت بلا أي سند، وكمان الأهلي قدم لاتحاد الكرة فلاشة عليها 25 فيديو لما تعرض له زيزو من إهانات وتجاوزات من جماهير الزمالك”.

وأوضح: “البعض قال لك 25 فيديو ده رقم فانلة زيزو، ما خلاص بقه إن دخلنا في هزار وإحنا بنحب الحاجات دي قوي ونحب نقعد نفرك ونحكي في المحكي، هنعمل إيه يعني؟”.

وأضاف: “حاجة ثانية الحقيقة عايز أقولها، أنا دلوقتي الجماهير بتطلع تشتم أنا كنادي هعمل إيه؟، ذنبي إيه؟ كل مباراة هطلع أدفع 100 ألف جنيه بسباب الجماهير يبقى آخر السنة مطلوب مني ملايين، مبدأ كل شوية تدي عقوبات على النادي غريب شوية”.