قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين
محمد صلاح يهدي قميص ليفربول لثنائي منتخب مصر
تأسّيًا بالسنة النبوية عند تأخر الغيث..السعودية تؤدي صلاة الاستسقاء في الحرمين الشريفين
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي
اليوم الثامن من بطولة العالم للرماية يشهد استعدادات حاسمة لمنافسات السيدات
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اليوم الثامن من بطولة العالم للرماية يشهد استعدادات حاسمة لمنافسات السيدات

تتواصل بطولة العالم للرماية المقامة على ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، في يومها الثامن، وسط أجواء مليئة بالإثارة والحماس مع دخول المنافسات مراحلها الأكثر قوة وحسماً بين أبطال وبطلات العالم المشاركين من مختلف القارات.

وشهد اليوم الخميس 13 نوفمبر سلسلة من الفعاليات والتدريبات الفنية المكثفة، حيث انطلقت منافسات 25 متر مسدس للسيدات، والتي تشهد مستويات فنية عالية وأداءً تنافسياً مثيراً يعكس تطور الرماية النسائية عالمياً، كما يتم اليوم تدريبات البندقية لمسافة 50 متراً للرجال والسيدات، بالإضافة إلى التدريبات غير الرسمية للبندقية على مسافة 300 متر، استعداداً لانطلاق المسابقات النهائية المقررة خلال الأيام المقبلة، والتي ينتظرها عشاق الرماية حول العالم.

وأكد الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني أن فعاليات اليوم الثامن تميزت بانضباط فني وتنظيمي رفيع المستوى، وسط إشادات واسعة من ممثلي الاتحاد الدولي والبعثات المشاركة، مشيراً إلى أن البطولة تمثل نموذجاً مشرفاً لما وصلت إليه مصر من ريادة في تنظيم واستضافة البطولات العالمية.

وأضاف الاتحاد في بيانه اليومي أن الأجواء في العاصمة الجديدة تعكس صورة حضارية مشرفة أمام العالم، سواء من حيث جودة الميادين أو التنظيم اللوجستي أو الدعم الكامل من مؤسسات الدولة لإنجاح هذا الحدث العالمي.

وتستمر منافسات البطولة حتى 18 نوفمبر الجاري بمشاركة نخبة من أبطال العالم الذين يسعون لاعتلاء منصات التتويج في واحدة من أقوى نسخ بطولة العالم للرماية على الإطلاق.

