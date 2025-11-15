عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل

شدد عمرو حسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة الحالي وزد وإنبي السابق، على أن مثله الأعلى هو كابتن عصام الحضري على المستوى المحلي، والإيطالي الأسطوري جيانلويجي بوفون على المستوى العالمي.

وتابع "حسام" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز هو الأفضل حاليًا، نحن أبناء جيل واحد ولعبنا معًا في منتخب الشباب، ساعد بيراميدز في التتويج ببطولات ويستحق التواجد في منتخب مصر الأول، مضيفًا: كما أن محمد الشناوي هو أيضًا حارس عملاق وله رصيد كبير، والثنائي في حتة تانية بالنسبة لي

وأضاف حارس مرمى وادي دجلة الحالي: المغربي وليد آزارو مهاجم الأهلي الأسبق أكثر مهاجم مرعب واجهته، كان يسجل من أنصاف الفرص، متابعًا: وإمام عاشور هو أقوى كواليتي للاعب في مصر الآن وأفضل لاعب قبل الإصابة.

وواصل حارس مرمى زد وإنبي السابق: لا يوجد انتماء حاليًا، المادة انتصرت، والأمور أصبحت أسهل في مسألة انتقال اللاعبين بين الأهلي والزمالك، الجميع يبحث عن المال أولًا أيا كان النادي الذي يحبه.

واختتم عمرو حسام حديثه: رسالتي إلى الكابتن محمد الشيخ: مبسوط بكى ما حققته وبالحالة التي صنعتها في الفريق وفي الدوري المصري هذا الموسم، أتمنى لك التوفيق والاستمرارية والوصول للهدف الذي نسعى جميعًا له.