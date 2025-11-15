أحمد عبد الباسط يكشف موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي

كشف الاعلامي أحمد عبد الباسط عن موعد مباراة منتخب مصر مع كاب فيردي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك





وكتب احمد عبد الباسط :" منتخب مصر يواجه كاب فيردي يوم الإثنين الساعة 6 على تحقيق المركز الثالث في بطولة العين الودية استعدادا لبطولة أمم إفريقيا".

تقام منافسات بطولة كأس العرب في قطر بمشاركة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان خلال شهر ديسمبر القادم تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد إقامتها بالشكل الجديد في نسخة 2021.

وتذاع منافسات بطولة كاس العرب عبر قناة bein Sports المفتوحة مجانا لجميع مباريات بطولة كأس العرب بمشاركة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان .

وسوف تقام بطولة كأس العرب 2025 بقطر بدءا من يوم 1 ديسمبر 2025 وحتى 18 ديسمبر 2025 بمشاركة منتخب مصر الثاني الذي يقوده فنيا حلمي طولان.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة استضافة 6 ملاعب قطرية لها، على أن يكون الافتتاح في ملعب البيت يوم 1 ديسمبر 2025 والنهائي على ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر 2025 بمشاركة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان .

ويشارك منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان ضمن منافسات المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الإمارات والأردن والكويت أو موريتانيا.