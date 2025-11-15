إسلام صادق يثير الجدل بشأن أداء منتخب مصر بعد الخسارة من أوزبكستان.. تفاصيل

طرح الإعلامي إسلام صادق سؤالاً مثير بشأن بشأن أداء المنتخب بعد الخسارة من أوزبكستان.

أداء منتخب مصر

وكتب حسام حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "ما رأيك في أداء المنتخب بعد الخسارة من أوزبكستان بهدفين للاشيء في البطولة الودية بالإمارات؟".

أحمد بلال يفتح النار على حسام حسن بعد الخسارة من أوزبكستان

ووجه أحمد بلال، نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا حادًا على منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، المدير الفني، بعد الخسارة من أوزبكستان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة في بطولة العين الودية الدولية.

وقال أحمد بلال، في برنامجه “بلس 90” المذاع على شاشة قناة “النهار”: «حسام حسن لأول مرة يلاعب فرقة كورة وهي أوزبكستان، وللمعلومات هما أقل مننا في التصنيف العالمي، ولكن في الكورة أحنا أقل هما قدنا 20 أو 30 مرة».

وأضاف: «أوزبكستان إدتنا درس في كرة القدم، كسبونا 2-0 وكانوا يقدروا يدونا 8 أو 9، منتخب مش موجود على الخريطة أساساً وانت بتلعب بالقوام الأساسي بالكامل».

وتابع: «أقسم بالله لو لعبت في بطولة أفريقيا بالطريقة دي وبالتشكيل ده هنشيل من طوب الأرض، محمد صبحي شال 4 أو 5 انفرادات مش كور عادية ولولاه كنا خسرنا بنتيجة أكبر».

وأكمل بلال: «اللي حصل من أوزبكستان ده جرس إنذار ولازم تاخد بالك، عشان أمم أفريقيا، تشكيل منتخبنا أنا أول مرة في حياتي أشوف طريقة اللعب دي».