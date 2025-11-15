ياسين مرعي يخضع لفحص طبي بعد استبعاده من صفوف منتخب مصر

يخضع ياسين مرعى، مدافع النادى الأهلى، لفحص طبى اليوم السبت بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالنادى، بعد استبعاد اللاعب من صفوف منتخب مصر الثانى بقيادة حلمى طولان بسبب معاناته من إجهاد عضلى. ويتحدد الموقف النهائى لياسين مرعى من خوض مباراة الأهلى وشبيبة القبائل الجزائري المقبلة بناءً على الفحص الطبى الذى سيخضع له اليوم.

ويستعد الاهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم تونسي لمباراة الاهلي وبطل الجزائر

يدير المباراة طاقم تحكيم تونسى بقيادة محرز المالكي، ويعاونه كل من أيمن إسماعيل حكم مساعد أول ومروان سعد حكم مساعد ثان وأمير الوصيف حكما رابعا.

مشوار الاهلي في دوري أبطال افريقيا

استطاع الأهلي التأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال افريقيا بعد تخطى عقبة إيجل نوار البوروندى 2-0 بمجموع المباراتين.