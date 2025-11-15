بعد اختيار هدفه في شباك الأهلي.. كيف يفوز عمرو ناصر بجائزة بوشكاش؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في العالم لعام 2025 "جائزة بوشكاش"، حيث شملت العديد من الأهداف المميزة.

من بين هذه الأهداف، هدف عمرو ناصر، لاعب نادي الزمالك الحالي وفاركو السابق، الذي سجله في شباك الأهلي خلال بطولة كأس الرابطة المصرية.

جدير بالذكر أن عمرو ناصر قد انتقل إلى نادي الزمالك، قادما من فاركو في الانتقالات الصيفية الماضية، حيث خاض مع فاركو 26 مباراة، وسجل 9 أهدف، وصنع هدف وحيد، ما مسؤولي القلعة البيضاء للتعاقد معه.

الأهداف المرشحة للفوز بجائزة بوشكاش

فيما يلي قائمة بالأهداف المرشحة للفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف خلال عام 2025:

ألياندرو – فيتوريا × كروزيرو

أليساندرو ديولا – كالياري × فينتسيا

بيدرو دي لا فيجا – سياتل ساوندرز × كروز أزول

سانتياجو مونتيل – إنديبندينتي × إنديبندينتي دريفاديفيا

عمرو ناصر – فاركو × الأهلي

كارلوس أورانيتا – أطلس × كوراتيرو

لوكاس ريبيرو – صنداونز × بوروسيا دورتموند

ديكلان رايس – أرسنال × ريال مدريد

رزقي ريدهو – بيرسا جاكرتا × أرياما

كيفين رودريجز – قاسم باشا × ريزا سبور

لامين يامال – برشلونة × إسبانيول

هدف عمرو ناصر في الأهلي

قدم عمرو ناصر أداءً مذهلاً في مباراة فريقه آنذاك فاركو أمام الأهلي، حيث سجل هدفه بطريقة رائعة تُعرف بـ "بدل كيك"، حيث استقبل كرة عرضية وسدد الكرة في شباك الحارس مصطفى مخلوف.

جاء هذا الهدف خلال مباراة جمعت فريقه فاركو بالنادي الأهلي في بطولة كأس الرابطة المحترفة، والتي انتهت بفوز الفريق السكندري بهدفين نظيفين.

ثاني لاعب مصري في بوشكاش

يُعتبر عمرو ناصر هو ثاني لاعب مصري يحصل على ترشح لجائزة بوشكاش، بعد النجم الكبير محمد صلاح، الذي فاز بهذه الجائزة في عام 2018 عندما سجل هدفه الرائع خلال مباراة فريقه ليفربول ضد إيفرتون.

في ذلك العام، حصل صلاح على نسبة تصويت تصل إلى 38%، ليحقق إنجاز تاريخي كأول مصري يترشح ويفوز بجائزة بوشكاش.

كيف يتم اختيار الفائز بجائزة بوشكاش؟

أوضح الموقع الرسمي لـ "فيفا" أن عملية التصويت على جائزة بوشكاش تهدف لتحديد الهدف الذي سيتوج بلقب الأفضل في حفل توزيع جوائز The Best لكرة القدم.

تم اختيار 11 هدفاً من تلك التي سُجلت بين 11 أغسطس 2024 و2 أغسطس 2025، وسيكون للجماهير والخبراء دور مهم في تحديد الفائز.

التصويت متاح للجماهير عبر موقع فيفا، حيث يمكنهم تصنيف أفضل ثلاثة أهداف. يُعطى الاختيار الأول خمس نقاط، والثاني ثلاث نقاط، والثالث نقطة واحدة، مما يعني أن كل صوت له قيمة حقيقية في تحديد الفائز بالجائزة. وكما كان الحال في النسخة السابقة، ستقسم الأصوات بنسبة 50% بين مشجعي كرة القدم ولجنة من أساطير اللعبة.