قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعي الشعب أسهم في استقرار الوطن ودعم التنمية وجهود السلام
هل يأثم من لم يقرأ سورة الكهف أمس الجمعة؟.. لا تهملها لـ7 أسباب
أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.. نيسان وهوندا شراكة استراتيجية دون اندماج
البيت الأبيض يعقد 3 اجتماعات لبحث العمليات العسكرية المحتملة بفنزويلا
سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟
موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
انفعال ونصيحة | أبلة فاهيتا تخطف الكرسي من عمرو أديب.. وتؤكد : برنامجي ديمقراطي
بعد اختيار هدفه في شباك الأهلي.. كيف يفوز عمرو ناصر بجائزة بوشكاش؟
بريطانيا تعلن دعمها لمشروع القرار الأمريكي بشأن غزة.. الانسحاب الإسرائيلي على مراحل محددة
تعب غير مبرر الأبرز.. أعراض لا تتجاهلها تدل على احتياج الجسم لـ فيتامين
ماذا تسمى سورة النصر؟.. انتبه لـ10 أسرار إذا كنت من المظلومين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد اختيار هدفه في شباك الأهلي.. كيف يفوز عمرو ناصر بجائزة بوشكاش؟

جائزة بوشكاش
جائزة بوشكاش
أحمد أيمن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في العالم لعام 2025 "جائزة بوشكاش"، حيث شملت العديد من الأهداف المميزة.

من بين هذه الأهداف، هدف عمرو ناصر، لاعب نادي الزمالك الحالي وفاركو السابق، الذي سجله في شباك الأهلي خلال بطولة كأس الرابطة المصرية.

جدير بالذكر أن عمرو ناصر قد انتقل إلى نادي الزمالك، قادما من فاركو في الانتقالات الصيفية الماضية، حيث خاض مع فاركو 26 مباراة، وسجل 9 أهدف، وصنع هدف وحيد، ما مسؤولي القلعة البيضاء للتعاقد معه.

الأهداف المرشحة للفوز بجائزة بوشكاش

فيما يلي قائمة بالأهداف المرشحة للفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف خلال عام 2025:

ألياندرو – فيتوريا × كروزيرو

أليساندرو ديولا – كالياري × فينتسيا

بيدرو دي لا فيجا – سياتل ساوندرز × كروز أزول

سانتياجو مونتيل – إنديبندينتي × إنديبندينتي دريفاديفيا

عمرو ناصر – فاركو × الأهلي

كارلوس أورانيتا – أطلس × كوراتيرو

لوكاس ريبيرو – صنداونز × بوروسيا دورتموند

ديكلان رايس – أرسنال × ريال مدريد

رزقي ريدهو – بيرسا جاكرتا × أرياما

كيفين رودريجز – قاسم باشا × ريزا سبور

لامين يامال – برشلونة × إسبانيول

هدف عمرو ناصر في الأهلي

قدم عمرو ناصر أداءً مذهلاً في مباراة فريقه آنذاك فاركو أمام الأهلي، حيث سجل هدفه بطريقة رائعة تُعرف بـ "بدل كيك"، حيث استقبل كرة عرضية وسدد الكرة في شباك الحارس مصطفى مخلوف. 

جاء هذا الهدف خلال مباراة جمعت فريقه فاركو بالنادي الأهلي في بطولة كأس الرابطة المحترفة، والتي انتهت بفوز الفريق السكندري بهدفين نظيفين.

ثاني لاعب مصري في بوشكاش

يُعتبر عمرو ناصر هو ثاني لاعب مصري يحصل على ترشح لجائزة بوشكاش، بعد النجم الكبير محمد صلاح، الذي فاز بهذه الجائزة في عام 2018 عندما سجل هدفه الرائع خلال مباراة فريقه ليفربول ضد إيفرتون. 

في ذلك العام، حصل صلاح على نسبة تصويت تصل إلى 38%، ليحقق إنجاز تاريخي كأول مصري يترشح ويفوز بجائزة بوشكاش.

كيف يتم اختيار الفائز بجائزة بوشكاش؟

أوضح الموقع الرسمي لـ "فيفا" أن عملية التصويت على جائزة بوشكاش تهدف لتحديد الهدف الذي سيتوج بلقب الأفضل في حفل توزيع جوائز The Best لكرة القدم. 

تم اختيار 11 هدفاً من تلك التي سُجلت بين 11 أغسطس 2024 و2 أغسطس 2025، وسيكون للجماهير والخبراء دور مهم في تحديد الفائز.

التصويت متاح للجماهير عبر موقع فيفا، حيث يمكنهم تصنيف أفضل ثلاثة أهداف. يُعطى الاختيار الأول خمس نقاط، والثاني ثلاث نقاط، والثالث نقطة واحدة، مما يعني أن كل صوت له قيمة حقيقية في تحديد الفائز بالجائزة. وكما كان الحال في النسخة السابقة، ستقسم الأصوات بنسبة 50% بين مشجعي كرة القدم ولجنة من أساطير اللعبة.

عمرو ناصر هدف عمرو ناصر المرشحون لجائزة بوشكاش هدف عمرو ناصر في الأهلي الزمالك آلية اختيار الفائز بجائزة بوشكاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

منح طالبة 11 درجة وإلحاقها بطب

بعد 4 شهور من نتيجة الثانوية العامة| منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب

حسام حسن

بتوع السمنة غلبونا.. تعليق صادم من نجم الزمالك بسبب حسام حسن

موظف الإسكندرية القتيل

أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم والطلاب يتفقدان المدينة الجامعية للطالبات بمدينة الأقصر

العلاج بالرقية الشرعية

عالم أزهري: العلاج بالرقية الشرعية ثابت وموجود في السنة

الدكتور أحمد كريمة

أنا ابن البشير والنذير.. أحمد كريمة ينقل رسالة الإمام الحسن للناس بعد استشهاد والده

بالصور

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين

تعب غير مبرر الأبرز.. أعراض لا تتجاهلها تدل على احتياج الجسم لـ فيتامين

أعراض احتياج جسمك لـ فيتامين
أعراض احتياج جسمك لـ فيتامين
أعراض احتياج جسمك لـ فيتامين

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد