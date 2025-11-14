قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته
من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح
غرق خيام النازحين في غزة تغرق بسبب الأمطار.. والدفاع المدني يحذر من كارثة وشيكة
هالة فاخر: عملت لأبنائي توكيل لثقتي فيهم.. وكنت الأب واشتغلت وأمي ربّت
الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم
سبب الاختفاء| هالة فاخر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
بأخطاء دفاعية.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدفين على مصر ببطولة العين الودية
حسام موافي: أنا عمري ما حد سألني السؤال ده ولا خطر ببالي.. فيديو
الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 ورابط الاستعلام
القرار لم يصدر بعد.. شعبة الاتصالات: ارتفاع أسعار كروت الشحن قد يحدث في 2026
أصل الحكاية

البرازيلي خوان ألفينا مهدد بالرحيل عن الزمالك.. ما القصة؟

خوان الفينا
خوان الفينا
أحمد أيمن

تتجه الأنظار نحو لاعب نادي الزمالك، البرازيلي خوان ألفينا، الذي بات مهددا بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تلقيه عرضاً من أحد الأندية الخليجية، والذي يتضمن مبلغا ماليا ضخما.

كان نادي الزمالك، قد أعلن عن ضم الجناح البرازيلي خوان ألفينا لاعب أولكساندريا الأوكراني، بعقد يمتد لـ4 مواسم في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي ذلك بعد رحيل الجناح مصطفى شلبي الذي انتقل إلى صفوف البنك الأهلي هذا الصيف، فضلا عن رحيل الجناح أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي.

من هو خوان ألفينا؟

يجيد خوان ألفينا صاحب الـ 22 عاما اللعب في الجناح الأيمن وهو مركزه الأصلي إلى جانب مركز الجناح الأيسر، ويلعب بالقدم اليسرى، بدأ مسيرته في عالم كرة القدم من بوابة أكاديمية فاسكو دي جاما البرازيلي.

كانت بداية من بوابة كرة الصالات بأكاديمية فاسكو دي جاما وهو في السادسة من العمر،  قاد فريق الشباب بنادي فاسكو دي جاما تحت 20 عاما للفوز بألقاب كاريوكا وكأس البرازيل وكأس السوبر البرازيلي عام 2020، عندما كان في السابعة عشرة من عمره.

واختير في قائمة ذهبية من مركز الدراسات الدولية الرياضية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمت لامين جمال نجم برشلونة ضمن أفضل 10 أجنحة تحت 23 عاما في العالم لعام 2024، وجاء ألفينا في المركز السابع.

خاض ألفينا 42 مباراة في مختلف البطولات رفقة فريقه أولكساندريا الأوكراني، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع مثلهم.

هل يرحل خوان ألفينا عن الزمالك؟

وفقاً لتصريحات الإعلامي مهيب عبد الهادي، يبدو أن وجود ألفينا في نادي الزمالك أصبح مؤقتاً، حيث أشار إلى أن اللاعب تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري القطري. هذا العرض يأتي في توقيت حساس، خصوصاً مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، مما يفتح المجال أمام احتمالية رحيله عن النادي في القريب العاجل.

وحسب مهيب، تُعد الأزمة المالية التي يعاني منها نادي الزمالك عاملاً مؤثراً في موقف ألفينا الحالي. يسعى مسؤولو النادي للمحافظة على اللاعب وإقناعه بالبقاء، وقد يكون من ضمن استراتيجياتهم محاولة تلبية مطالبه المالية. 

ويعتبر ألفينا واحداً من أبرز اللاعبين الذين انضموا للفريق في فترة الانتقالات الصيفية السابقة، وبالتالي فإن رحيله سيكون له تأثير كبير على أداء الفريق.

وحتى الآن، لا تزال الأمور غير واضحة بالنسبة لمستقبل خوان ألفينا مع الزمالك، حيث ينتظر اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي لحسم موقفه. 

