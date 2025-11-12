والد خوان بيزيرا يوضح سبب عدم سلام نجله على وزير الرياضة ومحمد يحيى في مراسم السوبر

أوضح والد خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الزمالك، حقيقة الفيديو المتداول الذي أظهر عدم تحية نجله لبعض الشخصيات خلال مراسم تتويج كأس السوبر المصري، وهو الموقف الذي أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال والد لاعب الزمالك ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":"يود خوان أن يوضح أن عدم تحيته لبعض الأشخاص خلال حفل توزيع الميداليات لم يكن متعمدًا، إذ لم يكن يعرف هويتهم، وبسبب حزنه الشديد في تلك اللحظة، مرّ مرور الكرام دون أن ينتبه. فهو لم ولن يتصرف بمثل هذا الشكل عن قصد، لأن ذلك لا يعكس شخصيته ولا احترامه للجميع."

واختتم والد اللاعب تصريحاته مؤكدًا أن خوان يتقدم بأصدق اعتذاره للسادة الثلاثة، مشددًا على تقديره واحترامه الكامل لهم.