إسلام عفيفي: الصورة التي خرجت عليها انتخابات مجلس النواب «مُشرّفة»
ننشر حيثيات الحكم على توفيق عكاشة بالحبس بسبب 225 ألف جنيه
خالد طلعت يسخر من المقارنات بين زيزو وخوان بيزيرا .. ماذا قال؟
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
تقارير: «كوشنر» أبلغ نتنياهو رفض واشنطن تصفية حماس في رفح
لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أوزبكستان ودياً | صور
البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة «الأرشيديوسس» | صور
الجيش الأوكراني: تدهور ملحوظ في الوضع الميداني وزحف روسي جنوب شرق زابوريجيا
مسئول في ليفربول يُفجّر مفاجأة : هل يرحل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟
محمد أضا: زيزو «ضيّع كل اللي عمله» في مشهد تجاهل مصافحة هشام نصر
ما هو ثواب الصلاة على الميت؟.. الإفتاء توضح أجرها على الإنسان يوم القيامة
والد خوان بيزيرا يوضح سبب عدم سلام نجله على وزير الرياضة ومحمد يحيى في مراسم السوبر

بيزيرا
بيزيرا
محمد سمير

أوضح والد خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الزمالك، حقيقة الفيديو المتداول الذي أظهر عدم تحية نجله لبعض الشخصيات خلال مراسم تتويج كأس السوبر المصري، وهو الموقف الذي أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال والد لاعب الزمالك ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":"يود خوان أن يوضح أن عدم تحيته لبعض الأشخاص خلال حفل توزيع الميداليات لم يكن متعمدًا، إذ لم يكن يعرف هويتهم، وبسبب حزنه الشديد في تلك اللحظة، مرّ مرور الكرام دون أن ينتبه. فهو لم ولن يتصرف بمثل هذا الشكل عن قصد، لأن ذلك لا يعكس شخصيته ولا احترامه للجميع."

واختتم والد اللاعب تصريحاته مؤكدًا أن خوان يتقدم بأصدق اعتذاره للسادة الثلاثة، مشددًا على تقديره واحترامه الكامل لهم.

خوان ألفينا بيزيرا والد خوان ألفينا بيزير تتويج كأس السوبر كأس السوبر الزمالك

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

