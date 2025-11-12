مهيب عبد الهادي يثير الجدل حول الغرامات المالية على الزمالك و خوان بيزيرا

طرح الاعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً للجماهير بشأن توقيع اتحاد الكرة الغرامات المالية علي الزمالك و خوان بيزيرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب مهيب عبد الهادي :"

200 الف جنيه غرامات مالية علي الزمالك للسباب الجماعي في مباراتين + 50 ألف جنيه غرامة علي خوان بيزيرا لمخالفة بروتوكول منصة التتويج .... تعليقك ".

خالد الغندور يكشف مصير احمد عبد الرؤوف مع الزمالك وموعد رحيله

كشف الاعلامي خالد الغندور مصير احمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :”احمد عبد الرؤوف مكمل مع الزمالك لنهاية شهر ١٢ و تحديدا مباراتي الكونفدرالية زيسكو الزامبي في مصر و كايزر تشيفز الجنوب أفريقي هناك و بينهم مباراة سموحة في الدوري لو لم يؤجل و في فترة التوقف الطويلة هيكون القرار النهائي”.

وقد أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات بطولة كأس السوبر المصري 2025/2026، والتي جاءت كالتالي:

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها مائة ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في المباراة النهائية أمام الأهلي

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها مائة ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز

توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها مائة ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في المباراة النهائية أمام الزمالك

⁠توقيع غرامة مالية على أحمد مصطفى محمد سيد لاعب النادي الأهلي قيمتها خمسون ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج

⁠توقيع غرامة مالية على خوان ألفينا بيزيرا لاعب نادي الزمالك قيمتها خمسون ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج

إيقاف كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وذلك بسبب طرده للاعتراض خلال مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع أمام سيراميكا كليوبترا