سيد مرعي يكشف كواليس انضمام نجله للأهلي ويحسم موقف أسامة فيصل

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين، عن كواليس انضمام نجله ياسين مرعي للنادي الأهلي قادماً من فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

قال مرعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2: نحن نعيش في عصر الاحتراف، و ياسين مرعي يتسم بالالتزام والوفاء للنادي الذي يلعب له، موضحًا أن اللاعب اختار الأهلي رغم تلقيه عرضًا من الزمالك في نفس التوقيت.

فشل انتقال اللاعب للزمالك

وأضاف، الزمالك لم ينهِ الاتفاق المالي مع فاركو، بينما نجح الأهلي في إتمام الصفقة سريعًا، إلى جانب رغبة اللاعب نفسه في الانتقال للأهلي.

وتحدث مرعي، عن أداء دفاع الأهلي مؤكدًا أن الفريق يدافع “كمنظومة كاملة” وليس بالمدافعين فقط، مشيرًا إلى أن تواجد أليو ديانج ومروان عطية في وسط الملعب منح الفريق قوة دفاعية كبيرة.

مفاوضات ضم أسامة فيصل

وعن مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي ومنتخب مصر علق قائلاً، لا توجد أي مفاوضات رسمية أو شفهية من الأهلي لضم أسامة فيصل، مؤكداً أن إدارة البنك الأهلي لديها طموح كبير للتواجد بين أفضل 7 أندية في الدوري والمنافسة على مركز بالمربع الذهبي، ولذلك تتمسك بجميع لاعبيها.

وأوضح أن الأهلي وبيراميدز كانا يرغبان في ضم اللاعب خلال الصيف الماضي، كما كان لديه عرض خارجي من تركيا، لكن إدارة البنك الأهلي رفضت رحيله وأصرت على بقائه.

وعن اهتمام الأهلي بضم محمود الجزار لاعب البنك الأهلي، أكد مرعي أنه ليس الوكيل الرسمي للاعب، لكنه يعلم أن الأهلي يبحث عن التعاقد مع ثنائي في مركز المهاجم الصريح بجانب ثنائي في مركز الجناح، ولا يفكر في ضم مدافع خلال الفترة الحالية.